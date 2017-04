Helland måtte sys under oppvarmingen: – Blodet fosset ut

Saken oppdateres.

RBK – Molde 2–1

LERKENDAL: Han har det med å havne i begivenhetens sentrum, Pål André Helland. Enten det er for hva han leverer med beina eller med snakketøyet.

I storkampen mot Molde søndag kveld, derimot, klarte han det med øyet. Og det før det var spilt et eneste minutt av oppgjøret på Lerkendal.

Under oppvarmingen kunne man nemlig se en løpende Helland på vei inn i garderoben, med blodet rennende nedover ansiktet. Noen få minutter før avspark var Helland tilbake på matta – tok et par-tre ordentlige spurter – før han gjorde seg klar til kamp.

Med flere korssting over det høyre øyet.

– Det der er meg i et nøtteskall, gliser Helland selv etter at kampen er over – og seieren er i boks.

– Det var ikke noe fare med at jeg skulle rekke kampen. Men jeg tenkte jo litt på det de første minuttene.

– Burde ha scoret

Rett etter at spillsekvensen var i gang under oppvarmingen stanget nemlig Helland inn i Vegar Eggen Hedenstad.

– Vi hadde spilt fem minutter av spillsekvensen og jeg begynner å bli varm. Så snur jeg meg og klinker jeg og Vegard hodene sammen. Han er litt lavere enn meg og jeg får det like over øyet mitt. Der er huden tynn og blodet fosset ut, sier Helland.

Hedmarkingen kom fra sammenstøtet uten varige mén, mens Helland måtte sy tre sting over øyet.

– Jeg burde ha scoret et mål i dag. Men jeg kan ikke si at det som skjedde før kampen preget meg. Ansiktet var jo bedøvet, forteller han.

Og legger til:

– Dessuten har jeg gjort det før, mot Brann for noen år siden. Dette ble en liten test på å klare å holde fokus før kampen, og det synes jeg gikk greit.

– Ikke planer om å begynne å tape

Selv om Helland gikk av banen uten scoring, bidro han til RBKs tredje strake seier.

Da kommer også spørsmålene om hvem som skal klare å holde følge på tabellen – allerede etter tredje runde.

Der er Helland tydelig i svaret:

– Nå kan Sarpsborg både komme a poeng – og passere oss – om de vinner med mange mål søndag. Men vi har ingen planer om å begynne å tape, om det er det dere lurer på, er beskjeden.

Vingen er også sikker på at RBK bare vil bli bedre i ukene som kommer:

– Alt sitter ikke helt ennå. Samtidig er det tidlig i april, og banene byr ikke opp til festfotball, sier Helland.