Heller ikke på dette punktet er noen i nærheten av Rosenborg

Saken oppdateres.

– Det er viktig å være der publikum er. Da kan man skape et engasjement som resulterer i at flere kjøper billetter, forteller sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han snakker om hvorfor det er viktig for klubbene i Eliteserien å være gode på sosiale medier. Dette kan være medier som Facebook, mikrobloggtjenesten Twitter eller bildedelingsappen Instagram.

Satser på å runde 10.000

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at Rosenborg er laget som har desidert flest følgere på Facebook og Twitter. Se hvilke klubber som har flest følgere på Facebook, Twitter og Instagram i tabellen under:

Nyopprykkede Kristiansund har færrest likes og følgere både på Facebook og Instagram. Klubben har ikke brukt sosiale medier aktivt tidligere, men er bevisst på det store potensialet som ligger i dem.

– Vi satser mer på dette i år. Målet er å nå 10.000 følgere på Facebook, sier Asgeir Kvalvik, som jobber med salg og media i Kristiansund Ballklubb.

Klubbens mål på sosiale medier er å styrke tilknytningen til supporterne. Supporterne skal få innhold som lar dem bli bedre kjent med klubben og spillerne, fra innsiden.

Nygård-Hansen har tidligere skrevet om at flere eliteserieklubber har svært mange utenlandske likes på Facebook. Det kan påvirke engagementraten, eller engasjementet på klubbenes Facebook-sider. Engagementraten måler hvor stor respons en side på for eksempel Facebook får – hvor mye brukerne interagerer med innholdet. Dette inkluderer kommentarer, delinger og likes som siden får på sine poster.

– Merkevarer er avhengige av tilhengere

Cecilie Staude er lektor ved institutt for markedsføring på BI. Hun beskriver sosiale medier som folkekanaler. Hun har ikke studert eliteserieklubbenes bruk av de sosiale mediene, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– For disse lagene handler mye om hva man ønsker å oppnå gjennom å bruke disse mediene. Det kan være alt fra å rekruttere yngre spillere, påvirke sponsorer til å bygge digitale merkevarer av profilene deres.

Likes og følgere er ikke det som er viktigst. Det gjelder å engasjere de som leser innholdet.

– Mange i idretten og andre bransjer bruker kanalene sine som oppslagstavler. De kommuniserer enveis og legger ut ting uten at de klarer å utløse engasjementet som potensielt ligger i sosiale medier.

Staude forklarer at klubbene må tenke på fansen allerede i produksjonen av selve innholdet de legger ut.

– Godt innhold er det som viser personlighet. Innholdet må vise interesse for fansen. Mange av toppfotballspillerne er flinke til å bruke sosiale medier for å by på seg selv. De viser personlighet i innholdet. Man snakker jo heller med mennesker enn logoer.

Essien-trøbbel for Viking

Nesten 20.000 av Viking sine Facebook-fans kommer fra Indonesia. De utgjør nesten halvparten av deres litt over 50.000 likes på nettsamfunnet, ifølge tall fra Fanpage Karma.

– Det betyr ikke nødvendigvis at de har kjøpt likes. En rekke tjenester tilbyr deg muligheten til å kjøpe like uten å ha administratorrettigheter til siden det gjelder, forteller Nygård-Hansen.

Hvem som helst kan altså kjøpe såkalte falske fans til hvilken klubb som helst. Slike «likes» kan faktisk skade klubbens synlighet på Facebook.

– Engagementraten blir lavere med mange falske fans. Hvis innholdet ikke utløser engasjement, synker engagementraten, noe som forteller Facebook at man har mange fans, men få engasjerte – altså tror de at man produserer dårlig innhold.

– «Likesjaget» har kanskje blitt litt redusert. Jeg tror flere forstår at det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket.

Vikings salgskonsulent Andreas Ravndal sier at klubben ikke har kjøpt likes mens han har vært der de siste tre årene. Forklaringen skal være at det finnes et lokalt lag i Indonesia, ved navn Persib Bandung, som har fanklubben Viking Persib. Tidligere Chelsea-stjerne Michael Essien spiller for klubben.

– Det er ikke ideelt, og noe man vil lide av. Vi kommer til å se på det, men akkurat nå er det ikke på prioriteringslisten grunnet bemanningen. Likerklikkene fra Indonesia må slettes manuelt, sier Ravndal.

Hør Aftenpodden Sport og få historien om da fotballkommentatoren ble fridd til på pub: