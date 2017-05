Henriksen og Diomande mister treneren

Saken oppdateres.

Portugiseren fortsetter ikke i jobben som manager for engelske Hull. Britiske medier har den siste tiden koblet portugiseren til både Crystal Palace og Porto.

Silva har blitt koblet vekk fra «tigrene» etter nedrykket fra Premier League. Nå er det offisielt at han gir seg.

– Klubben er skuffet over at Marco Silva slutter, men vi ønsker å takke ham og resten av støtteapparatet for innsatsen, skriver Hull i en uttalelse på eget nettsted .

Silvas støtteapparat, bestående av Joao Pedro Sousa, Goncalo Pedro og Hugo Oliveira, forlater også Hull, klubben der både Adama Diomande og Markus Henriksen spiller.

(©NTB)