Henriksen tilbake på banen etter skadeplagene: - Det har vært vanskelig

Saken oppdateres.

Hull ligger under nedrykksstreken med 27 poeng. Lørdag snudde laget til 2-1-seier hjemme mot West Ham etter scoringer fra Andrew Robertson og Andrea Ranocchia etter pause. Andy Carroll ga gjestene ledelsen, men nok en gang ble det tap for West Ham.

Gledelig med norske øyne var det at Markus Henriksen var tilbake på banen. Midtbanespilleren var tilbake etter skaden som har satt ham ute av spill siden starten av januar. Trønderen fikk elleve minutter som innbytter for Hull, mens Adama Diomandé ble sittende på benken. Det samme gjorde Håvard Nordtveit for bortelaget.

– Skulderen aer helt bra nå. Jeg har trent i to uker uten problemer, så akkurat nå er jeg hundre prosent klar, sa Henriksen til klubbens nettsider før kampen mot West Ham.

– Det har vært en vanskelig første sesong for meg i England. Det tok litt tid å finne seg til rette. Men jeg bruker ikke det som en unnskyldning. Jeg vet jeg har mye mer på lager, og gleder meg til forhåpentligvis å vise det fram, sier Henriksen.

25-åringen ser nå fram til resten av sesongen, forhåpentligvis uten skader.