Her blir Ullevaal-drømmen knust for Rosenborg

ROSENBORG - VÅLERENGA: 1–2 (1–1)

LERKENDAL:

Rosenborg tapte for Haugesund hjemme i mellom Ajax-kampene. Søndag var trønderne tannløse igjen mot norsk motstand og gikk på en liten cup-skrell mot Vålerenga. Etter å ha tatt ledelsen ved Milan Jevtovic tidlig i førsteomgang, måtte nesten ti tusen trøndere bli vitne til at Vålerenga snudde kampen midtveis i andreomgang.

Med stinn brakke på Lerkendal og et drama mange ikke har sett maken til i sist hjemmekamp, var det kun 9.135 tilskuere som bivånet RBKs forsmedelige kvartfinale-tap i NM søndag kveld.

Kåre Ingebrigtsen og hans Rosenborg gikk glipp av en mulighet til å bli historisk, da trønderne aldri har vunnet mer enn 18 kamper på rad i cupen.

Før søndagens kvartfinale sto Rosenborg på 18 seiere på rad, men Ronny Deila og hans menn stoppet rekordjakten i Kåre Ingebrigtsens første cuptap som Rosenborg-trener.

– Vi så det var muligheter. Denne gjengen trenger selvtillit, tro og trøkk. Vi må ta med oss selvtilliten fra denne kampen. Vi viser at vi kan. Laget har masse kvalitet, sa VIF-trener Deila til NRK etter kampslutt.

RBK-dominans fra start

Rosenborgs første gode angrep var på høyresiden. Birger Meling, høyreback i Vegar Eggen Hedenstads skadefravær kom rundt på kanten og la inn mot RBKs NM-toppscorer Matthias Vilhjalmsson som headet midt på Adam Larsen Kwarasey.

Trønderne tok raskt tak i kampen og spesielt Anders Trondsen var flink til å finne medspillere i gode posisjoner for å løse opp Vålerengas høye press innledningsvis.

Etter elleve minutter kombinerte Meling og Jevtovic fint på høyresiden igjen. Veggspillet dem i mellom endte med en Jevtovic-hælflikk til Meling som skjøt fra skrått hold, men avslutninga gikk rett i Vålerenga-blokka.

Minuttet etterpå smalt det på Rosenborgs giftige høyreside. Milan Jevtovic avsluttet et flott angrep, igjen regissert på høyresiden, med et smart skudd med venstrefoten i korthjørnet bak Adam Larsen Kwarasey.

Slet med å skape sjanser

Etter scoringen slet Rosenborg voldsomt med å skape målsjanser mot etablert forsvar selv om bortelaget lot trønderne spille seg ut av forsvar relativt lett. Men akkurat da var det var lite som tydet på at hovedstadslaget kom til å skape noe selv med den mentaliteten.

Helt til reduseringen kom like før hvilen. Aron Dønnum mottok ballen på hjørnet av sekstenmeteren og fyrte av med venstrefoten. Skuddet gikk via foten til Birger Meling, og retningsendringen gjorde Arild Østbø sjanseløs til å redde bortelagets første skudd i omgangen.

Dermed var man like langt før pause. Med 1–1 på tavla, og like mange målsjanser.

Rosenborg kom godt ut av startblokkene også i andre omgang. Først headet Adegbenro midt på Larsen Kwarasey etter en Trondsen-corner, før Vilhjalmsson gjorde det samme etter et godt angrep minuttet etterpå.

Strålende Vålerenga-angrep

Men selv om Rosenborg kontrollerte banespillet og skapte det lille som var av sjanser, fikk de altså ikke hull på byllen. Og da kom Ronny Deilas menn som løver på deres første sjanse etter hvilen.

Et strålende Vålerenga-angrep regissert av Simen Juklerød som la et perfekt innlegg på hodet til en umarkert Henrik Kjelsrud Johansen, stilnet Lerkendal stadion søndag kveld.

Og det kunne fort ha blitt mer. Gjestens Ghayas Zahid kom alene med Arild Østbø på en kontring noen minutter etterpå, og treverket var det som reddet RBK for at sifrene ikke ble enda styggere.

Nicklas Bendtner fikk nettkjenning syv minutter før slutt, men ble avvinket for offside. Dermed stopper jakten på Ullevaal brutalt i møte med et effektivt Vålerenga. Og Lerkendal-spøkelset fortsetter for Kåre Ingebrigtsen med sitt tredje tap for året mot norsk motstand.