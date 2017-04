Her endte Champions League-eventyret for Leicester: - Vi skal være stolte

Saken oppdateres.

Leicester-Atlético Madrid 1–1 (1–2 sammenlagt)

Saúl Ñíguez headet Atlético Madrid i ledelsen etter 26 minutter. Mye av jobben var gjort for spanjolene. For da måtte Leicester ha minst tre mål for å avansere til Champions League-semifinalen.

De regjerende engelske seriemesterne var ikke levnet store muligheter før kvartfinaleduellen med Atlético Madrid, som hadde spilt finale i verdens gjeveste klubbturnering i to av de tre siste sesongene.

Men Leicester kjempet heroisk, kom tilbake etter Atleticos ledermål og hadde store sjanser til å score flere. Leicester mørnet Atletico Madrid.

– Vi ga absolutt alt. De måtte blokkere på streken flere ganger. Men dessverre ville det seg ikke. Kanskje de hadde gått inn på en annen dag. Uansett skal vi være stolte, sa Leicesters målscorer Jamie Vardy til BT Sport.

Detble bare nesten for laget som først sjarmerte hele Fotball-England, og deretter Fotball-Europa.

Eventyret er over. For denne gangen.

I stedet er det Atlético Madrid som er klar for å jakte på klubbens tredje Champions League-finale på fire år.

– Vi hadde momentum etter at Vardy scoret, men klarte ikke å sette det andre målet. Vi ga dem trøbbel med vilje og engasjement. Både spillere, fans, klubb og eiere kan være stolte. Det er ingen skam å bli slått ut av et lag av dette kaliberet, kommenterte manager Craig Shakespeare.

Europas gjerrigste

Om det ikke gikk helt som planlagt på banen, bød i hvert fall Leicester opp til fest utenfor.

King Power Stadium var pakket inn i konfetti og flagg, det var et lurveleven i minuttene før den regjerende mesteren i Premier League skulle opp mot Atlético Madrid. Kanskje Europas gjerrigste fotballag. Og et av de mest kontringssterke.

Med tanke på at spanjolene hadde med seg 1–0 fra den første kvartfinaleduellen på Vicente Calderon i forrige uke, var det en formidabel oppgave Leicester sto overfor.

Leicester tok få sjanser i en rotete og svak start. De visste at et baklengsmål ville gjøre oppgaven bortimot umulig. Da måtte selv i så fall score minst tre ganger.

Derfor var det et Leicester som ikke spille med veldig høy risiko innledningsvis. Til det var respekten for Atlético Madrid for stor.

Det var ikke uten grunn at spanjolene hadde spilt seg til Champions League-finalene i to av de tre siste sesongene.

Begge endte med tap for byrival Real Madrid.

Men i 2017 får Diego Simeones menn en ny mulighet til å vinne trofeet.

Tok ledelsen og kontrollen

For da Saúl Ñíguez på nydelig vis headet innlegget fra Filipe Luiz i mål, var det gjort.

0–1 etter 26 minutter. Leicester måtte ha tre mål mot Europas beste lag til å forsvare seg.

På de siste 40 kampene i Champions League hadde Atlético Madrid sluppet inn tre mål eller mer kun én gang: I 4–1-tapet for Real Madrid i Champions League-finalen i mai 2015.

Det kunne umulig gå. Og det visste vi alle.

Atlético Madrid hadde full kontroll. Det handlet om å forsvare seg med kløkt, hele tiden vurdere hvilke kontringsmuligheter som var smarte å ta, og ikke minst: Få tiden til å gå.

Den jobbet med Atlético og mot Leicester.

Vardy utlignet

Jamie Vardy utlignet for Leicester etter en times spill. Den engelske landslagsspissen knallet ballen i mål fra seks meters hold. Utligningen var fortjent.

Men det var ikke nok. De måtte ha to til.

Oppgaven ble rett og slett for stor for laget som på mirakuløst vis vant Premier League for et snaut år siden.

Og som fulgte opp med en eventyrlig debutsesong i Champions League.

Leicester har ikke for vane å spille i Europa. Det har skjedd kun tre ganger tidligere. Alle forsøkene endte i første runde. I 1998 og 2001 i UEFA-cupen. I 1962-sesongen i den gamle cupvinnercupen.

Hvem som var Leicesters overmenn i både 1962 og 1998? Atlético Madrid.