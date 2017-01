Her er 17-åringen som forbløffer RBK-sjefen

Saken oppdateres.

MASPALOMAS: – Han har vært klart bedre enn vi trodde før vi dro på treningsleir. Det har vært litt «oi» og fantastisk spennende. Utrolig artig, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Han er et relativt nytt bekjentskap for meg, men en veldig spennende spiller. Han har en fysikk som ikke tilsier at han er bare 17 år. Erik er også uredd og litt frekk i spillestilen. Samtidig er han en ydmyk og fin type, forteller Tore Reginiussen.

– Han har vært kjempegod på treningene. En spiss med veldig stort potensial. Både som oppspillspunkt og avslutter. Jeg visste at han var god, men han har vist her nede at han godt kan spille mot voksne allerede nå, mener Matthias Viljalmsson.

– Får spilletid i vinter

I fjor sommer ble Lyns talentfulle spiss Erik Botheim hentet til RBK. Jo da, han er godt kjent i juniorkretser, spiller på aldersbestemt landslag og scoret også i G16-finalen da RBK tok NM-gull i fjor høst.

Men dette er aller første gang han er med de «store gutta» over tid.

For etter bra spill på rekruttnivå i fjor høst, fikk Botheim beskjed fra Bruttern om at han ville få være med til Gran Canaria dersom han kom tilbake fra ferien i god form.

Løpstesten på første treningsdag viste det, og under de tøffe øktene i den spanske solen har tenåringen, født i år 2000, ikke sett seg tilbake.

Han har tatt for seg i duellene med Reginiussen og co., og nå går RBK-treneren langt i å love Botheim spilletid på A-laget i vinter.

– Vi hentet ham til RBK fordi vi visste at han hadde potensial. Men han har vært god på A-nivå tidligere enn vi forestilte oss. Ikke bare i spill med mål, men også i øvelser på små flater hvor han må tenke kjapt. Vi må legge en ny plan nå, så vi får matchet han med A-fotball. Han får spilletid i vinter, sier Ingebrigtsen.

Botheim: - Målet er å debutere

Dette er som musikk i ørene for 17-åringen selv. Botheim er klassisk førstereis, som må bære utstyr før og etter økter.

Men ambisjonene er det ingenting i veien med.

– Det går bra, og det har vært veldig artig så langt, sier han – og fortsetter:

– Samtidig er det dette jeg vil. Jeg vil spille med de store, og lære av dem. Ambisjonen min er å få debuten på A-laget i 2017.

Botheim bor sammen med andre RBK-juniorer på hybel. Han medgir at det ikke var bare enkelt å flytte hjemmefra som 16-åring i fjor sommer, men at ting har endret seg.

– Etter høstferien i fjor har det egentlig gått veldig fint. Jeg trives godt i «hybelhuset» til RBK, sier han.

Mentor «Matti»

Ett av de første grepene Bruttern gjorde med Botheim etter overgangen, var å skaffe ham en mentor. Det ble Vilhjalmsson, som snakker en god del med den unge spissen mellom øktene på Gran Canaria.

– Jeg har jo litt erfaring etter hvert. Både med landslag, å være kaptein på et lag og å bo hjemmefra. Og dere ser jo at det fungerer når han viser det han gjør på trening, smiler islendingen om det.