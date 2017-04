Her er Arne Scheies ti største cupbomber i norsk fotball

Saken oppdateres.

Onsdag skal alle eliteserielagene i aksjon i cupens 1. runde.

I fjor forsvant Brann ut allerede da, etter å ha tapt på straffespark borte mot det daværende 2. divisjonslaget Førde. Det var første gang på 77 år at Brann røk ut allerede i 1. runde.

At eliteserielagene må si takk for seg allerede da, hører med til sjeldenhetene, i hvert fall i moderne tid.

Lyn tapte 1–2 for Jevnaker i 1993, og deretter gikk det hele 19 år før et lag fra toppserien skulle ryke ut igjen.

I 2012 måtte både Sandnes Ulf og Sogndal si takk for seg etter tap mot lag fra lavere divisjoner.

Arne Scheie har kommentert utallige cupkamper for NRK, og sett mange topplag blir slått ut.

– Når det er snakk om sensasjoner, så er det først og fremst i 1. runde, selv om det er en stor bombe at et lag som Hødd slo Tromsø i cupfinalen i 2012, sier Scheie.

Her er Scheies liste over cupbomber i 1. runde (ikke en rangert rekkefølge):

2007: KIL/Hemne – Molde 3–1

KIL/Hemne spilte i 3. divisjon, vant sensasjonelt over Molde, som da lå på tredjeplass i 1. divisjon.

– Dette er noe av det verste jeg har opplevd som trener, sa daværende Molde-trener Kjell Jonevret etter oppgjøret.

1988: Strømsgodset – Geilo 0–0 (1–4 på straffer)

«Det er fortsatt et av klubbens flaueste øyeblikk da laget ble slått ut i 1. runde av Geilo, på Marienlyst», skriver Strømsgodset på sin hjemmeside.

Geilo spilte da i 4. divisjon, mens Strømsgodset var to divisjoner over.

1970: Vålerenga – Ready 0–2

Vålerenga hadde en svak sesong. Det ble nedrykk fra nest øverste nivå, og exit av cupen mot Ready, som da spilte i 3. divisjon.

«Det betyr at Ready for første gang på mange, mange år er i norgesmesterskapets annen runde. Ja, de mange Ready-veteraner som så på i går, måtte vel bla helt tilbake til 1920-årene i minnenes bok? Det kan sies på en annen måte: Ready har vært slaktoffer for de andre Oslo-klubbene i norgesmesterskapet. Nu er det slutt med det. Ready vant fortjent over Vålerengen», skrev Aftenposten etter kampen.

1987: Randaberg – Viking 2–0

Den sterkeste cuphistorien fra Randaberg. Laget slo Viking 2–0 hjemme i første runde, og fulgte opp med borteseier over Varegg i Bergen før det ble et 0–1-tap hjemme mot Brann i tredje runde.

1974: Strømsgodset-Jevnaker 0–1

Vertene var regjerende cupmestre, og skyhøye favoritter. Jevnaker var et bygdelag, som spilte i 3. divisjon.

– Cupbomben vi utløste i Drammen var en av de største i sin tid. Arne Scheie uttalte at det var tidenes cupbombe, har en av Jervaker-heltene, Roger Sundling, sagt til Avisen Hadeland.

«I cupen registrerte vi en av tidenes verste resultater da Jevnaker slo oss ut på Marienlyst i aller første runde. Matchvinner var ingen ringere enn Åge Thoresen, den kjente kjøpmann og senere klubbeier på Hønefoss. Det var en katastrofe for laget som var regjerende Norgesmester», skriver Strømsgodset på sin hjemmeside.

1993: Jevnaker–Lyn 2–1

2. divisjonslaget Jevnaker slo ut topplaget Lyn av cupen på Jevnaker stadion Arne Ivar Olerud og Ørjan Bondehagen scoret for vertene.

– Det var en utrolig kamp med stor stemning og 1500 tilskuere på tribunen, sier en av målscorerne fra den gang, Arne Ivar Olerud.

1985: Clausenengen – Molde 2–0

Siste lag som slo Molde mens MFK spilte i øverste divisjon, var Clausenengen i 1985. Molde spilte i det som den gang var 1.-divisjon, mens kristiansunderne spilte i 4. divisjon. Trener for Molde den gang var svensken Hans Backe.

1977: Rollon – Molde 2–1

«Ingen Rollonpatriot vil noensinne glemme den kampen. Foran 500 forbløffede tilskuere på Aksla stadion gikk vårt lag opp i en 2–0 ledelse allerede etter 13 minutter. Det var ikke til å tro, Molde var tross alt nr. 2 i førstedivisjon. Resten av kampen ble en veritabel forsvarskrig, med intens neglebiting og galopperende hjerterytme for oss passive tribuneslitere. Våre gutter ute på gresset ga alt den kvelden, og de blaserte stjernene vi kjente fra Sportsrevyen kom til kort», sto det i en artikkel skrevet i Romsdals Budstikke om kampen for noen år siden.

1975: Navestad – Fredrikstad 3–2

«Da Fredrikstad i 1975 dro til Bede i Skjeberg for å møte Navestad i cupens 1. runde var det vel ingen som været en sensasjon, selv om de rødhvite, som var tilbake i eliteserien etter ett års opphold på nivå to, hadde hatt en skuffende sesongstart, bare to seire på syv kamper. Navestad spilte på nivå fire», skrev Fredriksstad Blad i en kronikk om cupen i fjor.

1972: Bækkelaget – Skeid 3–2 (e.e.o.)

Skeids A-lag var tilbake i toppdivisjonen, men i cupen ble det ikke så mye å juble for. Oslo-laget spilte seg for øvrig frem til finalen to år senere, og vant 3–1 over Viking.

RBK-smell

– Dette er etter min mening, de største bombene i første runde, sier Scheie, og legger til at det ikke er så ofte lenger at eliteserielag ryker ut mot 3.- og 4.-divisjonsmotstand.

– Det er først i 3. runde at mange blir slått ut, sier Scheie, som også har noen flere cupbomber på lager.

– I andre runde kan det være verdt å nevne Start (vant seriegull), som tapte 1–3 for Vigør i 1980. I 1976 vant også Røros 4–0 over Rosenborg, sier Scheie.

Går man noen runder videre, trekker Scheie frem Sogndal, som slo Start 1–0 i kvartfinalen i 1976.

– Rosenborg har også klønet det til, og tapte hjemme mot Sandefjord (2–5 i semifinalen) i 2006. Det er en av de største bombene, sier Scheie.

PS: Follo sto også for en cupsensasjon i 2010. Laget lå under både 0–1 og 1–2 mot Rosenborg, men vant til slutt 3–2 etter ekstraomganger. I finalen ble det et 0–2-tap mot Strømsgodset.