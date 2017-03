Her er Lagerbäcks første uttak: Berge inne - Ødegaard ute

Saken oppdateres.

Kampen mot Nord-Irland spilles søndag 26. mars i Belfast.

Her er troppen:

Keepere: Rune Jarstein, André Hansen og Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Jonas Svensson, Fredrik Semb Berge, Even Hovland, Jørgen Skjelvik, Gustav Valsvik, Tore Reginiussen, Vegard Eggen Hedenstad, Omar Elabdellaoui.

Midtbane: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisa, Mats Møller Dæhli, Mohammed Elyounoussi, Markus Henriksen, Anders Konradsen, Stefan Johansen, Håvard Nordtveit.

Angrep: Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund, Adama Diomande.

Gustav Valsvik og Sander Berge er med i troppen for første gang. Berge er kun 19 år gammel og har imponert i belgiske Genk. Det skal være den yngste spilleren Lagerbäck noen gang har med som landslagssjef.

– Jeg synes han har alle egenskaper som trengs. Han har en allroundhet og spilleforståelse som jeg liker. Han er også en velvokst ung gutt, sier Lagerbäck.

– Det er uvanlig at så unge spillere er med, men jeg kunne ikke unngå han og Perry (assistent Per Joar Hansen) har vært nede og sett på han, forteller Lagerbäck om hvorfor Berge er inne.

En annen som har imponert i det siste er Joshua King som i helgen scoret hat-trick for Bournemouth.

– Elleve mål på et lag på nedre del av tabellen er meget bra. Han ser interessant ut. Jeg håper vi får anvendt alle hans egenskaper på best mulig måte, sier Lagerbäck om King.

Ødegaard vraket - med i U21

Stortalentet Martin Ødegaard derimot er ute av troppen.

– Det enkleste er å si at spillerne som finnes i troppen har vi mer nytte av mot et lag som Nord-Irland. Jeg synes jeg har en ulik blanding av ferdigheter i troppen, sier Lagerbäck om hvorfor Ødegaard ikke er med.

Se U21-troppen i faktaboks:

U21-troppen Per Kristian Bråtveit - Haugesund

Viljar Røsholt Myhra - Odd

Erlend Dahl Reitan - Rosenborg

Julian Ryerson - Viking

Markus Nakkim - Vålerenga

Fredrik Pallesen Knudsen - Haugesund

Jostein Maurstad Gundersen - Tromsø

Ulrik Yttergård Jenssen - Tromsø

Andreas Hanche-Olsen - Stabæk

Kristoffer Tønnesen - Jerv

Vajebah Sakor - Willem II

Mathias Antonsen Normann - Bodø Glimt

Iver Fossum - Hannover 96

Morten Thorsby - Heerenveen

Mikael Norø Ingebrigtsen - Tromsø

Mathias Rasmussen - FC Nordsjælland

Martin Samuelsen - Peterborough United FC

Henrik Bjørdal - IFK Göteborg

Martin Ødegaard - Heerenveen

Sander Svendsen - Molde

Runar Espejord - Tromsø

Julian Kristoffersen - FC København

På spørsmål om hvem som blir ny landslagskaptein svarte han slik:

– Jeg vil ta det med spillerne først. Vi har pratet og nær sagt bestemt oss, men vi vil prate med dem før vi går ut med det, sier Lagerbäck.

Totalt vurderte han nesten 40 spillere.

Snitt på 26,25 år

Den nye landslagssjefen hadde med seg powerpointpresentasjon med statistikk og ulike punkter. Snittalderen for uttaket er 26,25 år. Troppen har i snitt 16,4 landskamper hver. Høydesnittet på spillerne er 183 centimeter.

Syv personer hadde hjulpet han med troppen, blant annet Nils Johan Semb og assistenttrener Per Joar Hansen.

Lagerbäck sier at han legger vekt på at han ønsker seg ulike egenskaper.

– Jeg liker å uttrykke at jeg er realistisk optimist. Det er uansett muligheter, samme hvem vi møter. Vi har en sjanse til å kvalifisere oss, men det kreves at man vinner fem av seks kamper for å gå til en play-off, sier Lagerbäck, som trekker fram at Tyskland er overlegne.

Han satte opp sin jobb i noen bolker bolker: Planlegning, forberedelser til Nord-Irland-kampen, spilleranalyse, møte støtteapparatet, ledergruppen og det fysiske apparatet.

Svensken sier han skal legge til rette så perfekt som mulig for spillerne, og mener at 90 prosent av arbeidet gjøres i forkant av samlingen.

Slik spilles Norges A-landskamper fotball menn i år: 26. mars: Nord- Irland (b, VM-kval) 10. juni: Tsjekkia (h, VM-kval) 13. juni: Sverige (h) 1. september: Aserbajdsjan (h, VM-kval) 4. september: Tyskland (b, VM-kval) 5. oktober: San Marino (b, VM-kval) 8. oktober: Nord-Irland (h, VM-kval)

Vant i 2012

Norge spilte treningskamp mot Nord-Irland i 2012 og vant 3–0 etter mål av Tarik Elyounoussi, Espen Ruud og Håvard Nordtveit. Tradisjonelt sett er mars en svak landslagsmåned for Norge.

Med syv poeng, like mange som Aserbajdsjan, ligger nordirene på andreplass bak suverene Tyskland. Norge har kun tre poeng fra seieren over San Marino på Ullevaal.

Per-Mathias Høgmo var ferdig som landslagssjef etter 1–2-tapet mot Tsjekkia i november. Siden den gang har kaptein Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey gitt seg for Norge.