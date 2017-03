Her er Rosenborg-spillernes førsteinntrykk av Bendtner

Saken oppdateres.

RBK- FH 1–1:

MARBELLA: En drøy uke har gått etter at den største overgangen gjennom tidene i Norge var et faktum. Nå forteller Rosenborg-spillerne om sitt førsteinntrykk av superstjernen Nicklas Bendtner (29).

Snakket ikke - men slik debuterte stjernekjøpet Bendtner

Kampen mot den islandske seriemesteren FH var ikke mye å skrive hjem om, med mye upresist pasningsspill og svært få målsjanser. Men etter 65 minutter fikk Nicklas Bendtner sin debut for Rosenborg, hvor han mottok stående applaus fra de cirka 100 fremmøtte på Marbella Football Center søndag.

– Annerledes enn jeg trodde

Matthias Vilhjalmsson scorte Rosenborgs eneste mål da han headet inn ledelsen etter et godt Erlend Dahl Reitan-innlegg. Da Bendtner entret matta og gikk inn som spiss, ble islendingen flyttet ned som indreløper. Vilhjalmsson er positivt overrasket over Nicklas Bendtner som person etter sjokk-overgangen:

– Han er en fantastisk hyggelig gutt med masse kvaliteter. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av ham, og han er litt annerledes enn jeg hadde trodd. Bendtner er blitt en del av spillergruppa fort, og jeg tror han har savnet dette litt.

– Jeg er absolutt ikke starstruck av å ha Nicklas Bendtner på laget, smiler 30-åringen som spilte mot gamle lagkamerater i FH søndag.

RBK-kapteinen sammenligner Bendtner med Nicki Bille: - De er veldig like

RBKs spissrival om Bendtner-overgangen: – Jeg jublet ikke høyest, det må jeg innrømme

– Jeg blir en liten moped i forhold

En annen person som er positivt overrasket over klubbens stjernesignering er Pål André Helland. Han uttaler seg i litt mer direkte ordelag enn sin islandske lagkamerat:

– Til å være en så stor stjerne som han er, så er han veldig ydmyk. Han er ikke en stor idiot, som ryktene skal ha det til , mener RBK-vingen.

– Han prater mye med alle sammen og er en god og fin fyr og en fantastisk hyggelig gutt, skryter Helland som gleder seg til å se mer av den danske superstjernen.

Men Bendtner har fortsatt til gode å imponere skikkelig på trening ifølge hemnværingen:

– Han er ikke en sånn spillertype som imponerer, vet du. Nicklas er ikke en Messi-type som dribler mye, han er stor som et fjell og en skikkelig target-spiss. Jeg føler at jeg ruver i terrenget med mine 187cm, men jeg blir jo bare en liten moped i forhold til han, gliser Helland om sin nye lagkamerat.

RBK-ledelsen holdt på å miste troen under Bendtner-forhandlingene: - Det var et enormt press

– En Bendtner i form er eliteseriens beste

– Vanlig herremann

Sjefen sjøl er helt enig med sine undersåtter. Kåre Ingebrigtsen synes at Bendtner har glidd rett inn i spillergruppa og vil ikke høre snakk om at dansken er stjerna på laget:

– Jeg tenker at Bendtner er en helt vanlig herremann i Rosenborg. Det virker som han koser seg og har det veldig bra hos oss.

Etter 29-åringens debut, sier Bruttern dette til Adresseavisen:

– Det var bra at han fikk på seg RBK-drakten og spilte en halvtime. Nå gjelder det å bli flinkere til å involvere Nicklas i spillet vårt.

Etter kampslutt gikk Nicklas Bendtner rett i garderoben og nektet å snakke med noen medier. Kåre Ingebrigtsen sier til Adresseavisen at dette er en bevisst strategi fra deres side for at den danske superspissen skal komme seg i form til seriestart.