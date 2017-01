Her er RBK-legendenes klare spissråd til Bruttern

Saken oppdateres.

Det er ikke endelig bekreftet, men nå skriver tyske nettsteder at Christian Gytkjær skal ha kommet til enighet med 1860 München, i en avtale verdt mellom 15 og 20 millioner kroner.

Dersom det ikke skjer noe i siste liten, blir dermed det store spørsmålet: Hva nå?

For noen dager siden innrømmet tidligere RBK-spiss Alexander Søderlund at han har tenkt tanken på et comeback , og på sosiale medier går diskusjonene om hvem som bør bli Gytkjærs erstatter.

Handler om tre ting

Mini Jakobsen og Bent Skammelsrud var svært delaktige da RBK herjet som verst i Europa, og begge følger klubben fortsatt svært tett.

Dersom Gytkjær forsvinner, vil RBK tjene gode penger til å hente en erstatter. Men legendenes klare beskjed til trener Kåre Ingebrigtsen handler om tre ting:

Matthías Vilhjálmsson. Mushaga Bakenga. Og om å ha is i magen.

– Nå går vi inn i en vårsesong med spill kun i Norge. Vilhjalmsson og Bakenga er definitivt gode nok til å være midtspiss i RBK. Så kommer det et overgangsvindu til sommeren, hvor man kan ta en ny vurdering. Men min mening er at de to kan ta det steget som kreves med tanke på Europa, om de får tillit, sier Mini til Adresseavisen.

– Man må ikke alltid gå over bekken etter vann. Nå har Vilhjalmsson signert ny kontrakt, og fortjener en reell sjanse. Så vet vi at Bakenga er en målscorer, selv om han aldri har fått vist seg frem over tid. Jeg mener at man kan vokse overraskende fort dersom man får tillit, mener Skammelsrud.

Ikke bruk 15 mill.

Rett før jul var Skammelsruds klare råd at det ikke er sikkert at et stjernekjøp er tingen, med tanke på internjustisen i RBK-garderoben og kulturen som er i klubben – også med tanke på økonomiske likheter.

Mini påpeker det samme når vi snakker med han fredag formiddag.

– Jeg har ikke noe tro på å hente en spiss til 15 millioner kroner, som vil dra ut syv-åtte millioner kroner i lønn. Det kan gå ut over helheten. Jeg mener man har vært inne på rett kurs nå. Klubben har hentet spillere som ikke har lykkes i Europa, og fått orden på dem – og solgt de videre, sier Mini – og trekker frem eksempler som Kris Stadsgaard og nettopp Bakenga i den sammenhengen.

– Dessuten er det mange eksempler i RBK-historien på at spillere har blomstret når de først har fått sjansen. Hvor mange trodde at Jonas Svensson skulle bli en klasse-back da han ble omskolert? Og hvor mange hadde troen på at Harald Brattbakk skulle bli en storscorer i Europa før han slo gjennom? Ha is i magen. Man trenger ikke handle nå, når man ser på de spissene som fortsatt er i klubben, legger han til.

Skammelsrud er enig med sin tidligere lagkompis.

Også med tanke på at det kommer et overgangsvindu til sommeren igjen:

– Gi de som er der sjansen nå i vinter. Så kommer det et sommervindu som kan brukes godt dersom det behøves, sier han.

NB! Det norske overgangsvinduet er åpent til 31. mars. Så åpner det igjen 22. juli.