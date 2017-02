Her er Rosenborgs nye høyreback

Saken oppdateres.

LERKENDAL: Allerede dagen etter at Birger Meling (22) ble klar , har trønderne sikret seg nok en forsterkning i backrekka med Stabæk-fortid.

Rosenborg holder pressekonferanse klokken 18.30. Som Adresseavisen har meldt tidligere blir Vegard Eggen Hedenstad presentert som ny RBK-spiller.

Ifølge TV 2 har 25-åringen signert en fireårskontrakt med trønderne.

Vegard Eggen Hedenstad var inntil i dag Tyskland-proff i St. Pauli som ligger nederst i 2. Bundesliga.

Nå skal 25-åringen gå inn å erstatte Jonas Svensson som Rosenborgs nye høyreback.

Adresseavisen vet at klubben har vært interessert i Eggen Hedenstad lenge. Han var faktisk på blokka til RBK allerede som 15–16-åring, men stortalentet valgte den gangen å gå til Stabæk.

100 kamper for Stabæk

Etter fire år og nesten 100 kamper for bærumsklubben ble Eggen Hedenstad Tyskland-proff for Freiburg. To år senere ble han lånt ut til Eintracht Braunschweig. I april i fjor skrev han kontrakt med St. Pauli.

I perioder har Eggen Hedenstad slitt med skader, men har spilt fast etter overgangen til den tyske 2. Bundesliga-klubben. Han har fire a-landskamper og rakk å passere 20 u21-landskamper. Nå etter en knapp sesong i St. Pauli, vender Eggen Hedenstad hjem til Norge.

Adresseavisen har flere ganger omtalt den konkrete linken mellom Rosenborg og Vegar Eggen Hedenstad, og snakket om høyrebacken blant annet i forrige uke.