Her er gigantanlegget som skal gjøre Chelsea enda mektigere

Da russeren kjøpte Chelsea i 2003, gjorde han umiddelbart klubben til en av de sterkeste i England

Snart er hans femte ligatittel i boks, og årets FA-cup kan bli det åttende trofeet fra de hjemlige cupene. På kontinentet er både Europaligaen og – ikke minst – Champions League vunnet.

Verdensstjerner som Eden Hazard og Diego Costa trekker hver uke på seg den blå drakten og kjemper under kommando av en av spillets ypperste managere.

I Cobham like utenfor bygrensene har Abramovits bygd opp et supermoderne treningsanlegg, men på ett område henger klubben fortsatt langt etter de beste.

Nummer 79 i Europa

På Stamford Bridge er det bare plass til 41.629 tilskuere. Det er nesten 35.000 færre enn Manchester Uniteds Old Trafford, i Europa var det ved årsskiftet 78 arenaer som var større enn de Chelseas hjemmebane. Det holder ikke for en med Abramovitsjs ambisjoner.

På nivå to i England har både Newcastle og Aston Villa større kapasitet.

Russeren har lenge innsett at det er vanskelig å bli en europeisk supermakt med dagens arena. Han er villig til å bruke 5,3 milliarder kroner på å gjøre noe med akkurat det.

Store penger

For som så mye annet i fotball, handler også dette om penger. I den ferske rapporten fra Deloitte havner Chelsea på åttendeplass i revisjonsfirmaets Football Money League . Listen rangerer de største klubbene i Europa etter hvor sterke de er økonomisk.

Forrige sesong er de blå oppført med 852 mill. kr i kampdagsinntekter. Til sammenligning fikk Manchester United 1,25 mrd. kr og Arsenal 1,21 mrd. kr. For Chelseas del utgjør inntektene fra kampdagene 21 prosent.

TV-rettighetene er over dobbelt så store (1,75 mrd. kr), mens de kommersielle inntektene også var en del større (1,5 mrd. kr).

Liverpool hadde 695 mill. kr, men de vil få en pen økning etter utvidelsen av hovedtribunen på Anfield. De var heller ikke, i motsetning til Chelsea, med i Champions League.

Trøbbel med fansen

Hindrene på veien frem til en ny og moderne Stamford Bridge med 60.000 seter har vært mange. Det var først i januar at de lokale myndighetene ga grønt lys til planene.

Det har også vært gnisninger med fansen. Abramovitsj ønsket nemlig først å flytte fra stedet hvor klubben har holdt til siden starten i 1905.

Både Earl's Court og Battersea Power Station ved Themsens bredd ble vurdert. I starten av prosessen het det fra klubben at det «ikke var gjennomførbart eller levedyktig» å bli værende på Stamford Bridge. Stadionet har stått siden 1876, men blitt bygget om i flere omganger.

Nesten konkurs

Sist gang det skjedde, på midten av 1970-tallet, holdt det på å gjøre klubben konkurs. Det resulterte i flere eierskifter, og det så lenge ut til at klubben måtte flytte da eiendomsutviklerne i Marler Estates hadde fått kloen i både klubb og stadion.

De hadde andre planer enn fotball på området, men fikk imidlertid store økonomiske problemer på starten 1990-tallet. Bankene gikk med på å selge banen og klubbens navnerettigheter til den nye non profitt-organisasjonen Chelsea Pitch Owners.

Det skulle sikre at supporterne aldri igjen skulle oppleve at noen ville selge Stamford Bridge til eiendomsutviklere eller flytte klubben.

Dette passet imidlertid dårlig for Abramovitsj som gikk med drømmer om en mye mer moderne stadion. To jernbanelinjer og skyhøye tomtepriser i området var med og gjorde en fornyelse vanskelig. I 2011 prøvde han derfor å kjøpe rettighetene tilbake til klubben, slik at de kunne selge tomten og også spille med navnet Chelsea på en annen stadion.

61,6 prosent av de omtrent 15.000 medlemmene i CPO mente det var i klubbens interesse, men for at avtalen skulle gå gjennom, måtte 75 prosent ha støttet russeren.

Majestetisk katedral

Dermed var det bare å finne frem planene om et nytt Stamford Bridge igjen, og det er ingen tvil om at Abramovitsj vil gjøre det storslått på samme sted som Chelseas stadion er i dag.

«Hvis fotball er Englands nasjonalregligion, kan sporten snart ha sin egen, majestetiske katedral», skriver The Guardians arkitektskribent Oliver Wainwright.

Han sikter til middelalderpreget den nye storstuen vil ha. Arkitektene i Herzog & de Meuron sier de har latt seg inspirere av Westminster Abbey i arbeidet.

– Stadionet skal gi en følelse av et slott, eller en middelaldersk festningsby, noe du ikke finner noe annet sted, forklarer Jaques Herzog.

– Det handler om noe mer enn om det er vakkert eller stygt, det handler om å skape noe helt nytt, sier arkitekten videre.

Chelsea vil trolig måtte spille tre sesonger på en midlertidig arena under byggingen, som etter planen skal være ferdig til starten av 2021/22-sesongen.

Det vil være kronen på Abramovitsjs fornyingsverk i Chelsea.

Og kanskje viktigst av alt: Deloite slår fast i sin rapport at utbyggingen vil være med å sikre og styrke klubbens posisjon blant Europas aller rikeste klubber.

Kilder: Chelsea FC, The Guardian, Daily Mail