Her får Selnæs fansen til å koke over av «shalala»

2–0-seieren over erkerival Lyon på Stade Geoffroy-Guichard søndag kveld fikk Saint-Étienne-fansen fra seg av begeistring.

Det er lite som betyr mer for dem enn en seier mot nettopp naboene fra seks mil nordøstover for Saint-Étienne.

Og da var det den mest naturlige ting i verden for Ole Selnæs å sette i gang med en gammel klassiker fra tiden på Lerkendal, slik han også har gjort tidligere på sin nye hjemmearena.

- Ufattelig sterk rivalisering

Foran veggen av grønnkledde gikk hjemmelagets spillere over reklameskiltene for å feire med fansen, og Selnæs – med mikrofonen i hånden – dro i gang «Shalalalalala, Saint-Étienne». Som videobildene Adresseavisen har fått av Saint-Étienne viser: Hjemmefansen var ikke vrien å be.

– Dette var nok den gangen det tok mest av. Det betyr litt ekstra når vi slår Lyon. Det er en utrolig stor kamp, og rivaliseringen mellom klubbene er ufattelig sterk. Den er mye sterkere enn jeg trodde på forhånd. Det betyr vanvittig mye for fansen å vinne, og da skal det feires skikkelig, sier Selnæs til Adresseavisen.

– Det var sykt god stemning etter kampen. Vi har fantastiske fans, det ser vel alle som ser klippene, sier han.

Alexander Søderlund startet for Saint-Étienne, og viste meget fin form. Han var svært delaktig da Kevin Monnet-Paquet satte inn 1–0-scoringen etter ni minutter. Kvarteret senere sendte spissen gjennom Romain Hamouma med en krempasning, og dermed sto det 2–0.

Adrenalinkick

Selnæs hadde 120 minutter i beina etter en cupkamp bare dager tidligere, og startet storkampen på benken. Den tidligere Rosenborg-strategen kom inn kvarteret før full tid, da hjemmelaget ledet 2–0, og var med på å trygge seieren.

– Man må nesten være der for å vite hvordan det er. Jeg har hatt kompiser på besøk i helgen, og de var helt sjokkskadet etter kampen. Det så ut som de hadde sett spøkelser alle mann da jeg møtte dem etter kampen. De hadde aldri vært med på noe i nærheten, forteller Selnæs.

– Det er utrolig artig å spille foran et sånt publikum. Det er derfor man holder på med fotball, man får et voldsomt adrenalinkick, sier han.

Etter en tung start på høstsesongen har Saint-Étienne nå vunnet tre seriekamper på rad, og klatret opp til femteplass på tabellen.

Det er bare ett poeng opp til Lyon på plassen over.

– Det hadde vært ålreit å havne foran dem, ja. Jeg vet om noen som hadde blitt fornøyde da, sier Selnæs.

Allerede onsdag kveld spiller Saint-Étienne borte mot Nice. Da er Selnæs klar til ny dyst.