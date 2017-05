Her gjør «Mos» slutt på Aalesunds 14 år lange mareritt

Saken oppdateres.

Molde 0–1 Aalesund

«Mos» scoret sitt 50. mål totalt i Eliteserien i 3-1-seieren mot Tromsø forrige helg, og fortsatte i samme spor i derbyet mot Molde.

Spissen klinket til på helvolley etter et innlegg av Sondre Brunstad Fet til venstre, og ballen føk opp i høyre kryss til 1-0 like før pause.

– Det var utrolig deilig og det er fortjent. Det er så viktig for alle oss i Aalesund, sa målscoreren til Eurosport etter kampen.

Det var 28-åringens femte mål for sesongen og det sørget samtidig for at Aalesund tok sin første eliteserie-seier over Molde siden 2003.

– Jeg går inn for å score hver kamp jeg spiller, men jeg setter meg ikke et mål før sesongen på hvor mange mål jeg skal score. Fortsetter jeg sånn blir det vel noen til håper jeg, sa «Mos».

Etter en målløs andre omgang sikret Aalesund tre nye poeng og sjetteplass på tabellen. Molde ligger på plassen foran med like mange poeng etter sju serierunder.

Svendsen og Riise ute

Sander Svendsen manglet for Molde til oppgjøret mot Aalesund. Stortalentet måtte kaste inn håndkleet med sykdom. AaFK manglet også sin kaptein Bjørn Helge Riise. 33-åringen, som spilte en viktig rolle i seieren mot Tromsø, har smerter i hofte og lår og måtte se lagkameratene sine fra tribunen lørdag.

Molde åpnet derbyet på hjemmebane best, og Björn Bergmann Sigurdarson kunne fort gitt MFK ledelsen etter 14 minutter. Fredrik Brustad serverte islendingen, men skuddet ble blokkert. Returen strøk stanga.

Andreas Lie stoppet Molde-ledelse et knapt kvarter senere da Fredrik Carlsen var nær ved å sette ballen i eget nett, men keeperen hindret et selvmål av kapteinen.

Lie holdt nullen

Lie var for alvor på jobb og stoppet Eirik Hestads skudd med en beinparade i det 44. minutt, før han fikk se «Mos» sende bortelaget i ledelsen like etter.

– Vi er ikke der vi skal være. Vi skal komme ut som et nytt lag i andre omgang, sa Hestad til Eurosport i pausen.

Midtbanespilleren var ikke langt unna å utligne like etter hvilen. Knut Olav Rindarøy fant Hestad foran mål, og 21-åringen headet ballen i krysstanga og ut.

Lie vartet opp med nok en kjemperedning på Joona Toivios frispark etter 72 minutter, og da Sigurdarsons heading på en corner gikk i stanga og ut like før slutt endte det med 1-0-seier til Aalesund.