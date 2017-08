All grunn til å deppe for TIL: Ute av cupen og uten seier på 71 dager

Her gjør cupkongen det igjen - RBK ble for sterke for Jerv

JERV - ROSENBORG 1–2

Han sto for begge målene da Rosenborg slo Strindheim 2-0 i første runde. Han scoret to nye som innbytter i 9-1-seieren over Tynset, før han ble helt avgjørende med tre scoringer da RBK vant 4-2 over Levanger i tredje runde.

Og i Grimstad onsdag kveld gjorde Matthias Vilhjalmsson det igjen.

Timen var spilt da islendingen steg i været og satte pannen på den gule ballen. Kraftfullt dundret han kulen via tverrliggeren og i nettet til 2-1. Det var nok til å gjøre Vilhjalmsson til matchvinner mot førstedivisjonslaget Jerv, og samtidig sende Rosenborg videre til kvartfinalen i cupen.

Med åtte scoringer på fire cuprunder er det ingen overdrivelse å titulere Vilhjalmsson «Kongen av cupen».

Kalddusj

Ti minutter var spilt da 1-0 var et faktum. Jerv-back Kristoffer Tønnessen fikk legge inn upresset, og ballen gikk over hodet til Johan Lædre Bjørdal før den havnet hos Jørgen Skjelvik. Den hurtige stopperen bommet fullstendig på ballen da han skulle klarere med høyrelabben, og i stedet landet kulen på hodet til Eirik Haugstad som enkelt kunne heade ballen i nettet.

Det var Rosenborg som holdt initiativet i kampen, og knappe ti minutter senere kunne utligningen vært et faktum. Milan Jevtovic utnyttet en fæl feilpasning i Jerv-forsvaret, tok med seg ballen til dødlinjen og la ut i feltet til Matthias Vilhjalmsson. Islendingen fikk imidlertid ikke ordentlig klem på avslutningen, og ballen gikk via en Jerv-spiller, landet på tverrliggeren, og over til corner.

Selv om antallet store målsjanser var av det beskjedne slaget den første halvtimen var det meget fortjent at Rosenborg utlignet etter 33 minutter. Nok en gang utnyttet RBK en grov feil hos hjemmelaget, og Marius Lundemo vant ballen midt på banen, litt inne på Jervs halvdel. Han sendte Milan Jevtovic gjennom med en nydelig stikker, og serberen kom alene med Øyvind Knutsen bakerst hos hjemmelaget. Jevtovic satte ballen under sisteskansen og i nettet til 1-1.

1162 dager siden forrige cuptap

Både Rosenborg og Jerv hadde sine småfarligheter tidlig i den andre omgangen, og Jonathan Levi, som kom inn for målscorer Jevtovic ved pause, viste riktig så friske tendenser i åpningskvarteret.

Men det var selvfølgelig ikke svensken som skulle Etter timen skjedde det som egentlig lå i kortene. Alex Gersbach sendte frem Yann-Erik de Lanlay på kanten, og rogalendingen slo et prosjektil av et innlegg med venstrefoten. Høyest i feltet raget selvfølgelig Vilhjalmsson, som stanget inn 2-1-scoringen via tverrliggeren.

NM fotball menn onsdag, 4. runde: Haugesund – Molde 0-2 Jerv – Rosenborg 1-2 Kristiansund – Florø 1-0 Lillestrøm – Tromsø 1-0 Sarpsborg – Odd 4-0 Senere kampstart: Mjøndalen – Brann (19.45). Utsatt: Stabæk – Aalesund (pga regnvær). Spilles torsdag: Vålerenga – Elverum.

Rosenborg fortsatte å styre kampen, og et lite kvarter før full tid kunne innbytter Mushaga Bakenga punktert det hele. Angrepsspilleren kom til en bra avslutning, som snek seg like til side for den borterste stolpen.

Jerv presset på for en utligning på slutten, men maktet ikke å skape de virkelig store sjansene, og det endte 2–1 til Rosenborg på Levermyr - selv om Mushaga Bakenga trodde han satte inn 3–1-scoringen da Jerv-buret sto tomt på overtid. Han ble imidlertid avvinket for offside.

Dermed forlenger Rosenborg rekken med dager uten tap i cupen, en rekke som nå teller 1162 dager. Det er altså tre år, to måneder og fem dager siden Ranheim etter ekstraomganger sendte RBK ut av cupen i den tredje runden i 2014.

Forren spilte da Molde gikk videre

Vegard Forren var onsdag tilbake i Moldes startoppstilling da Haugesund ble slått ut. Molde vant 2-0 og er klar for kvartfinale.

I Haugesund skinte sola, men på stadion ble det en heller mørk kveld for hjemmelaget.

Fredrik Brustad scoret tidlig, men etter kalddusjen kjempet vertene seg tilbake i kampen. Etter 17 minutter burde det stått 1-1. Shuaibu Lalle Ibrahim brant alle sjansers mor da han bommet på ballen foran åpent mål – fra én meters hold.

I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson. Mot spillets gang stanget MFKs toppscorer ballen i mål etter et perfekt innlegg fra Isak Ssewankambo. Da var det spilt 66 minutter. 0–2 sto seg kampen ut.

Sarpsborg overlegne mot Odd

Odd-keeper Sondre Rossbach scoret to selvmål med tre minutters mellomrom da Sarpsborg tok seg videre i cupen med 4-0-seier.

Marerittkvelden for Odd-keeperen startet i det 38. minutt. Matti Lund Nielsen ladet kanonen fra 25 meter og sendte i vei en markkryper i stolpen, i ryggen til Rossbach, og i mål til 1-0.

Kun tre minutter senere svingte Tobias Heintz på venstre ballen inn mot mål. Unggutten curlet ballen mot det lengste hjørnet og ballen stusset i det våte kunstgresset, før den gikk i stolpen og via skuldra til Rossbach og i mål.

Krépin Diatta gikk på dribleraid og ordnet 3-0 helt på egen hånd i det 47. minutt, og Anders Trondsen skled inn kampens fjerde og siste scoring fem minutter etterpå.

Tagbajumis første

Marco Tagbajumi scoret sitt første mål i LSK-drakta etter overgangen fra Strømsgodset i debuten på Åråsen stadion. Simen Kind Mikalsen fant 29-åringen i feltet etter 57 minutter, og spissen stupte inn 1-0 mot Tromsø.

Tromsø fikk en gigantisk dobbeltsjanse på overtid, men Arnold Origi ordnet opp ved begge anledningene og sørget for at LSK gikk videre i cupen.

KBK videre

Kristiansund avverget en potensiell cupbombe mot 1.-divisjonslaget Florø. Etter en målløs første omgang serverte Jean Alassane Mendy Liridon Kalludra alene med Florø-keeper Nicklas Frenderup i det 52. minutt. Den svenske kanten var iskald og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren.

Kristiansund hadde flere sjanser til øke ledelsen, men 1-0 holdt til å ta seg videre.

Neste steg i cupen er kvartfinalene, som er berammet til 27. august.

(Adresseavisen/NTB)