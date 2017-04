Her jubler Martial for scoringen som koster Manchester United nærmere hundre millioner kroner

Saken oppdateres.

Burnley-Manchester United 0–2

Mange hadde spådd at Manchester United kunne få problemer mot et hjemmesterkt Burnley.

Det med de ferkeste skadenyhetene i tankene. Både Zlatan Ibrahimovic og Marcus Rojo er ute for resten av sesongen, men det så ikke ut til å plage United.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er ikke enkelt å vinne her, og det er enda vanskeligere å ha full kontroll i 90 minutter. Det var et strålende resultat som var fullt fortjent, sa José Mourinho etter kampen, ifølge BBC.

– Dette var en bra dag på jobben for Manchester United, sa Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

25 scoringer for United

Eneste gang man merket savnet av Ibrahimovic, var under oppvarmingen hvor bortelagets spillere hadde på seg overtrekksdrakter med Ibrahimovic på ryggen.

Det tok 20 minutter før den første scoringen var et faktum. Anthony Martial var fremme på en pasning fra Ander Herrera. Der gjorde franskmannen ingen feil, og sendte Manchester United i ledelsen.

– En kontring i verdensklasse, var dommen fra Simen Stamsø Møller i TV 2-studio-

Den scoringen gjør at storklubben må betale litt ekstra. Ifølge flere britiske medier, blant andre Daily Mail og The Telegraph , må United ut med 10 millioner euro når Martial når 25 scoringer for klubben. Det tilsvarer over 93 millioner kroner, med dagens kronekurs. Den grensa nådde franskmannen med scoringen mot Burnley.

Rooney-scoring

Monaco skal også ha krav på ytterlgiere ti millioner euro når Martial når 25 A-landskamper for Frankrike. For å nå det mangler han ti kamper.

Anthony Martial er i begynnelsen av sin United-karriere, etter å ha signert fra franske Monaco i 2015. I den andre enden av karrieren er Wayne Rooney.

Mange ble overrasket da engelskmannen sto på lagoppstillingen, men Rooney skulle stilne kritikerne.

Blant Rooneys fineste scoringer var det ikke, men han fikk pirket ballen så vidt over linja på retur fra et skudd av Martial.

– Det var et slag i ansiktet at Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic ble skadet i europaligaen, men vi som kom inn i dag har gitt manageren noe å tenke på. Begge scoret. Det blir et massivt derby mot City på torsdag, sa Wayne Rooney etter kampen, ifølge BBC .

Dermed sto det 2–0, og det ble også sluttresultatet. Burnley kom bedre med i andre omgang, men seieren var i realiteten aldri truet for José Mourinhos menn. United er med det kun poenget bak Manchester City i kampen om fjerdeplassen. Liverpool er tre poeng foran, med én kamp mer spilt.