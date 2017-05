Her jubler de for Premier League-plass og 1,9 milliarder kroner

Huddersfield-Reading 4–3 (etter straffer)

Etter 120 målløse minutter mellom Huddersfield og Reading hadde de ikke avgjort hvem som skulle stikke av med en plass i Premier League og enorme inntekter.

Det hele gikk til straffespark. Ali Al Habsi i Reading-målet reddet den andre fra Huddersfield. Reading hadde overtaket. Men det var likevel Huddersfield som kunne juble vilt og hemningsløst over at de er tilbake i på det øverste nivå for første gang siden 1972 etter at tyske Christopher.

Cash-clash

Kampen hadde på forhånd blitt omtalt som «The Clash for Cash». Det sto om milliardbeløp for de to klubbene. En ny TV-avtale for Premier League betyr at det er stadig mer penger i kassen til fordeling mellom de 20 beste klubbene på det øverste nivået i engelsk fotball.

For vinnerne er det snakk om 100 millioner pund første sesong (1,1 milliarder kroner). Dersom de rykker ned etter en sesong vil de få en «sluttpakke» på 80 millioner pund (880 millioner kroner). Dersom de unngår nedrykk kan den økonomiske gevinsten nærme seg tre milliarder kroner.

Småpenger i lønn

Det er store penger for en klubb som Huddersfield. De hadde ifølge britiske medier et lønnsbudsjett på rundt 12 millioner pund (123 millioner kroner) denne sesongen.

Man kan gjerne si at kampen var preget av at det sto mye penger på spill. Stor intensitet, kraft og vilje i alle dueller, ikke det fineste spillet og få målsjanser kom til å prege 90 målløse minutter.

Samtidig som det var en kamp mellom to urengelske klubber, var det samtidig en kamp mellom to kontinentale spillestiler.

Klopp-elev

Huddersfields tyske sjef, David Wagner, har gått Klopp-skolen som trener for Borussia Dortmund 2. Han har aldri lagt skjul på at han er en stor beundrer av det Klopp kaller «gegenpress». Men det er åpenbart ikke bare stilen på banen han liker, med skjegg og briller ser han også ut som en Championship-utgave av nettopp Jürgen Klopp.

Reading ble ledet av nederlenderen Jaap Stam. Mannen som reiste i Alex Fergusons unåde fra Manchester United er tilbake i England med et Reading-lag som er sterkt inspirert av Nederlands fotballoppfinnelse, den såkalte totalfotballen. En fotball som går på ballbesittelse og stor bevegelighet.

Lite god fotball

Men alle disse fotballidealene til tross, det ble ingen festettermiddag på et nesten fullsatt Wembley. 90 minutter med fotball klarte ikke å gi noen vinner. Dermed ble det ekstraomganger.

Akkurat det kunne de 80.000 på Wembley vært spart for. Det skjedde så godt som ingenting. Spillerne var sliten, småskadet og livredde for å gjøre den feilen som førte til at motstanderne vant.

Da gjensto det bare straffespark. En helt skulle kåres. En syndebukk utpekes og milliardgevinsten skulle deles ut etter 10 straffespark.