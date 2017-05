Saudi-Arabia og USA inngår avtaler for over 3.200 milliarder

Saken oppdateres.

NORDSJÆLLAND-MIDTJYLLAND 2–3

Midtjylland-spiller Gustav Mendonca Wikheim havnet midt i en kontrovers under oppgjøret mellom Nordsjælland og Midtjylland i Dansk Superliga søndag. På stillingen 2–0 til Midtjylland passerte den norske 24-åringen en spiller på venstrekanten da han førte ballen over linjen.

De fleste spillerne virket å ta det for gitt at ballen hadde gått ut til utspark. Wikheim sentret ballen til André Rømer som, tilsynelatende for moro skyld, satte ballen i mål. Så kom den store overraskelsen: Dommeren hadde ikke sett at ballen var ute, og dømte mål og 3–0.

– Det var ganske spesielt. Jeg har aldri vært med på noe sånt før, sier Gustav Wikheim på telefon til Aftenposten.

Han forklarer hvordan han opplevde episoden:

– Jeg prøvde å dra meg forbi en motspiller og inn i feltet, men så gikk ballen over dødlinjen. Jeg så at ballen var ute, men likevel slo jeg ballen inn i feltet. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det. Men dommeren fikk det ikke med seg at ballen var ute. Og plutselig ble det mål.

– Grotesk situasjon

Nordsjælland-spillerne var rasende etter hendelsen. Dommer Mads Kristoffer Kristoffersen får også hard medfart i danske medier.

«Kjempedommerfeil», skriver danske TV 2 , mens Ekstra Bladet kaller det et «skandalemål».

Nordsjællands offisielle Twitter-konto brukte også sterke ord:

73' Alle spillere stopper op! Bolden er næsten 1 meter ude. Imponerende af linjedommeren, helt grotesk situation #FCNFCM 0-3 — FC Nordsjælland 🐅 (@FCNordsjaelland) May 20, 2017

Selv ligger dommer Kristoffersen seg flat.

– Fra min posisjon kunne jeg ikke vurdere om ballen var ute. Så jeg ventet på linjedommeren min, og han sa at ballen var i spill. Derfor kjørte vi videre, sier Kristoffersen til Berlingske Tidende .

– En drøss med gule kort

Ifølge Wikheim var det ingen av Midtjylland-spillerne som foreslo å gjøre dommeren oppmerksom på feilen.

– Har du dårlig samvittighet for at dere ikke gjorde det?

– Nei, det er fotball. Ting skjer fort. Jeg tenkte ikke på det der og da. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er en del av fotballen.

Senere i kampen ble det høy temperatur. To Midtjylland-spillere ble utvist i løpet av de siste 20 minuttene. Totalt sett ble det delt ut 11 gule kort i kampen.

– Det ble ganske ampert etter det. Vi fikk to røde kort og en drøss med gule kort etter det. Jeg kan jo tenke meg selv hvordan jeg ville reagert hvis det skjedde mot mitt lag. Jeg hadde nok blitt ganske rasende selv, sier Wikheim.

Nordsjælland reduserte to ganger etter det bisarre målet, men kampen endte 2–3. Dermed gikk Midtjylland opp til tredjeplass i den danske serien. Nordsjælland ligger på femteplass.