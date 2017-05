Derfor vil ikke Flovik «grave seg ned» etter stortapet: – Veldig spesielt

Saken oppdateres.

LILLESTRØM SK-TROMSØ IL 4–1

ÅRÅSEN : Tromsø-spillerne kunne tilsynelatende ikke tro sin egne øyne da dommer Rohit Saggi viste det røde kortet til Kent-Are Antonsen etter 63 minutter av kampen mot Lillestrøm.

Antonsen ble utvist etter å ha taklet Aleksander Melgalvis bakfra – midt på banen.

Den hendelsen ble symptomatisk for kvelden – både for TIL og Antonsen.

I første omgang slet Antonsen stort med å tøyle Erling Knudtzon, som til slutt scoret hat-trick for hjemmelaget. TIL tok ledelsen ved Mikael Norø Ingebrigtsen allerede etter rundt 50 sekunder. Etter det besøkte knapt Bård Floviks mannskap motstanderens sekstenmeter. Det endte til slutt med et forsmedelig 1-4-tap.

– Vil ikke grave oss ned

Det nitriste resultatet til tross, ser ikke Bård Flovik altfor mørkt på prestasjonen.

– Første omgang er helt grei. Men etter 2-1-målet får de bakrom med en gang, og så får de utvisningen. Det gjør det veldig spesielt. Vi kommer ikke til å grave oss ned, heller tvert i mot. Dette skal bare øke kraften og motivasjonen vår, sier Flovik.

– Det var mange ting der som gjør at vi bare skal børste det av oss, og gå videre. Det er ingen tvil om det.

TIL imponerte stort da de vant 2-1 på bortebane mot Rosenborg 16. mai. Nå er det lagets eneste seier på de siste åtte seriekampene.

Rystet LSK tidlig

Kampuret på Åråsen hadde ikke en gang rundet ett minutt før stønn og mishagsytringer strømmet fra LSK-supporterne. LSK-keeper Arnold Origi reddet avslutningen fra Thomas Lehne Olsen, men en årvåken Mikael Norø Ingebrigtsen headet inn returen.

Ledelsen holdt imidlertid bare i ti minutter. LSKs høyreving Erling Knudtzon skapte store problemer for Kent-Are Antonsen i første omgang. Etter ti minutter rundlurte han Antonsen, og slo inn i feltet. Ballen traff TIL-keeper Jakob Karlstrøm, før Chigozie Udoji nikket inn utligningen for Lillestrøm.

Udoji grep fatt i ballen og løp rett til midtstreken – et klart signal om at LSK hadde kommet for mer enn ett poeng. I resten av omgangen hadde Lillestrøm monopol på å skape – og sløse – sjanser. TIL kunne takke en reaksjonssterk Jacob Karlstrøm i mål for at det sto 1-1 til pause.

Knudtzon-show

Det var først da TIL hadde kommet litt mer inn i kampen, i starten av annen omgang, at Lillestrøm fikk ledermålet.

Erling Knudtzon løp fra TIL-stopperne, rundet Karlstrøm, og scoret 2-1-målet.

Etter en drøy time ble TILs vei inn i kampen markant vanskeligere. Kent-Are Antonsen taklet Aleksander Melgalvis bakfra. Dommer Rohit Saggi dro frem det røde kortet – til Antonsens store overraskelse.

Etter den hendelsen var det stort sett bare LSK, LSK og LSK på Åråsen.

Etter 73 minutter headet Erling Knudtzon LSK opp i 3-1-ledelse – etter klabb og babb i feltet. Da var TIL virkelig på felgen, og da Lillestrøm scoret sitt fjerde for dagen etter 77 minutter, var det en kopi av 2-1-målet. Knudtzon rundet igjen Karlstrøm, og satte ballen i det åpne målet.

Lillestrøm satte dermed en stopper for en rekken på fire hjemmekamper uten seier. Den rekordlange rekken fikk en slutt mot TIL.