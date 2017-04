Her scorer Sogndal-spilleren - og brekker beinet

Saken oppdateres.

Sveen fikk et tøft møte med Stabæk-keeper Mande Sayouba da hjemmelaget tok ledelsen etter 19 minutters spill av eliteseriekampen på Fosshaugane. Sogndal-profilen ble liggende igjen i målgården med store smerter.

Sveen fikk legetilsyn på banen, før han ble båret rett i garderoben.

I pausen bekreftet Sogndal-trener Eirik Bakke at angrepsspilleren trolig har pådratt seg et beinbrudd. Det betyr at Sogndal må klare seg uten én av sine viktigste spillere i lang tid.

