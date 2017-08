Her er Brutterns utvalgte mot Ajax

Her sender debutanten RBK-fansen til himmels: – Jeg er veldig, veldig glad!

Saken oppdateres.

Ajax-Rosenborg 0–1

AMSTERDAM: På knallsterkt vis vant Rosenborg mot Ajax. Sjansene for gruppespill i Europaligaen er nå svært store.

Kampen endte 1–0 til Rosenborg etter Adegbenros scoring et kvarter før slutt.

– Det var en fantastisk avslutning, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til MAX.

– Å score i den første kampen er stort. Det er en bra start, sier Adegbenro selv.

– Jeg er veldig, veldig glad! Vi var på jakt etter et bortemål, fortsetter han.

Startet på benken

Trener Kåre Ingebrigtsen valgte å starte med nyervervelsen på reservebenken i oppgjøret på Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Med både Tore Reginiussen og Pål André Helland ute på grunn av skader startet Vegar Eggen Hedenstad, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik og Birger Meling i forsvarsrekka.

Ajax – Rosenborg 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Samuel Adegbenro (77). Dommer: Craig Thomson. Gule kort: Justin Kluivert, Lasse Schöne og Mitchell Dijks, Ajax. Johan Lædre Bjørdal og Yann-Erik de Lanlay, Rosenborg. Lagene: Rosenborg (4-3-3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad (Matthías Vilhjálmsson fra 72.), Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen, Fredrik Midtsjø - Milan Jevtovic (Alex Gersbach fra 90.), Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay (Samuel Adegbenro fra 69.). Ajax (4-3-3): André Onana - Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Nick Viergever, Mitchell Dijks - Donny van de Beek, Lasse Schöne, Hakim Ziyech - David Neres (Justin Kluivert fra 61.), Kasper Dolberg (Klaas-Jan Huntelaar fra 66.), Amin Yoynes. (©NTB)

Mike Jensen, Anders Konradsen og Fredrik Midtsjø spilte på midten, mens Milan Jevtovic, Nicklas Bendtner og Yann-Erik de Lanlay ble valgt som angrepstrio. Dette var det samme laget som slo Molde sist helg.

Sterk Ajax-åpning

Ajax åpnet energisk og presset Rosenborg tilbake på banen. En stygg ballmiss av Anders Konradsen allerede i første spilleminutt ga vertene en mulighet, som de riktig nok ikke klarte å utnytte.

Bare tre minutter senere mistet Konradsen ballen på ny. Ajax dundret på fremover, men lyktes ikke med å få et tidlig mål.

Etter den sterke Ajax-åpningen kom Rosenborg bedre med. Etter 13 minutters spill kom trønderne til en gedigen målsjanse. Midtsjø la ballen til Jevtovic, som slo et godt innlegg til Bendtner. Dansken headet ballen mot mål, men Ajax klarte å redde den på streken.

Fire minutter senere var Birger Meling frempå. Alene med keeper Andre Onana forsøkte han å lobbe, men ballen gikk over mål.

Ajax-dominans

Etter denne gode RBK-perioden kom Ajax tilbake og dominerte til tider sterk. En rekke farlige situasjoner oppsto foran Rosenborg-målet frem mot pause, men hver gang klarte RBK å avverge scoring.

Den største målsjansen til Ajax i første omgang kom etter 26 minutter. Da var det Amin Younes som var frempå, men Hansen reddet på godt vis.

To minutter etterpå var det Donny van de Beek som sendte i vei et godt skudd, men Meling kastet seg frem og hindret at ballen traff mål.

Rosenborg kom til en stor mulighet tre minutter før pause. Midtsjø fikk ballen litt inne på banehalvdelen til Ajax. Etter å ha avansert valgte han å slå ballen mot Bendtner. Det lyktes han ikke med. Sannsynligvis ville det ha vært klokere av den proffaktuelle midtbanespillere å avslutte selv i den situasjonen.

– Lave i en periode

Stillingen var 0–0 ved pause. Ajax hadde mesteparten av spillet, men Rosenborg hadde store nok målsjanser til at de med marginene på sin side kunne ha scoret foran de 50 000 tilskuere i heksegryta på Johan Cruyff Arena.

– Vi ble lave i en periode og Birger (Meling) blokkerte et skudd der som var viktig, sa trener Ingebrigtsen til TV-kanalen Max i pausen.

Ajax var ikke i stand til å legge tilsvarende press på Rosenborg i starten av den andre omgangen som i begynnelsen av kampen. Etter 55 minutter sendte Lasse Schøne i vei et godt skudd, men det gikk like til side for André Hansens mål.

Drømmedebut

Etter 61 minutters spill var det Matthijs de Ligt som stanget ballen mot RBK-målet. Etter å ha truffet bakken endte den over mål.

Drøyt 20 minutter før full tid fikk Adegbenro sin debut i RBK-drakta, da han ble byttet inn for Yann-Erik de Lanlay. Kort etterpå erstattet Matthías Vilhjálmsson en skulderskadet Eggen Hedendstad.

Da 76 minutter var gått, skjedde det som vil gå inn i historien som et av de store RBK-øyeblikkene. Adegbenro fikk ballen fra Vilhjalmsson midt på banehalvdelen til Ajax, avanserte og satte den iskaldt bak Ajax-keeperen.

Dermed sikret Rosenborg det svært viktige bortemålet, som øker klubbens sjanse til avansement voldsomt. Ajax må score minst to ganger på Lerkendal neste uke for å slå ut Rosenborg.