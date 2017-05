Her taper Rosenborg sin egen fest - igjen

Saken oppdateres.

Rosenborg - Tromsø 1–2

Rosenborg skuffet stort på årets store festdag og tapte 1-2 hjemme mot Tromsø. Til tross for en relativt tidlig ledelse, klarte ikke hjemmelaget å drepe kampen og sikre supporterne en av årets mest velsmakende gulrøtter - tre poeng på 16. mai. I stedet snudde nordlendingene kampen og sikret Rosenborg sitt første tap for sesongen.

På verst mulig tidspunkt. For klubbens fjerde tap på 16. mai siden 2011 smaker ikke godt i Trøndelag. Spesielt ikke i hundreårs-jubileet.

Tidligere midtbanetalent i Rosenborg, Gjermund Åsen, sto like gjerne frem med to målgivende pasninger da Mikael Ingebrigtsen og Aron Siguardsson omgjorde Matthias Vilhjalmssons ledermål til en parantes.

Anført av et friskt og fullsatt Lerkendal startet RBK med fine kombinasjoner, gode løp og hurtige baller i lengderetning. De som fryktet en kjøttkrig mot et lavtliggende Tromsø, fikk nok raskt snudd frykt til optimisme. Uten at de store sjansene fant sted, gikk Milan Jevtovic og Nicklas Bendtner tidlig i bakken uten å få straffe, Helland skaffet frispark som han selv brant, mens Aron Sigurdarsson og Tromsø sto høyt og kom med skremmeskudd.

Prognosene var gode. 21.112 tilskuere hadde troen på dette.

Fine kombinasjoner

Det var likevel først i det 19. spilleminuttet at trønderne skulle få kampens første store mulighet. I sin første hjemmekamp avanserte Jacob Rasmussen uredd og fikk hjelp av Nicklas Bendtner til å finne en frisk påskrudd Milan Jevtovic ute på kanten. Han fant Matthias Vilhjalmsson inne foran mål, men kveldens høyrevendte indreløper traff ikke mål.

Det gjorde han derimot bare minuttet senere. Også da var det midtstopper Rasmussen som startet angrepet med en crosser mot Pål André Helland. Han dempet ned til Vegar Eggen Hedenstad, som slo inn til Vilhjalmsson. Med brystet kombinerte han flott med Fredrik Midtsjø, som spilte tilbake på førstetouch. Da hadde islendingen løpt seg fri og kunne enkelt plassere ballen i lengste hjørne - 1-0 til Rosenborg.

Akkurat der og da meldte trønderske meterologer trøndersk sol, idyll og fest. Dessverre kom de mørke skyene, innleggene stemte ikke lenger og Tromsø spiste seg gradvis inn i kampen.

Kalddusj nummer én

Uten å skape noen spesielle sjanser hadde det ikke vært ufortjent om Morten Gamst Pedersens frispark hadde gått inn etter 40 minutter. Skuddet til den tidligere Rosenborg-vingen traff hodet til Bendtner og snek seg like utenfor André Hansens lengste stolpe. Muligheten var bare en advarsel om det som skulle komme.

Nordlendingene sto høyt etter flere dødballer, vant duellene og rett før pause slo eks-RBK-er Gjermund Åsen hardt inn og så Mikael Ingebrigtsen styre inn utlikningen med en flott avslutning nede i hjørnet.

Med en svak avslutning på en ellers middels omgang, skulle man tro det skulle komme ut et Rosenborg-lag stinn av vilje og engasjement etter hvilen. Det gjorde det ikke. Riktig nok burde Helland tegnet seg på scoringslista allerede fem minutter etter sidebytte, men 16. mai-debutanten var litt for sen og fikk ikke avsluttet Bendtners fantastiske innlegg fra venstresiden.

Pep mot sine egne

Deretter var det lange, mørke hull uten hendelser i en andre omgang som skulle utarte seg til å bli mer kjedelig enn Rosenborg-supporterne liker det på årets store festdag. 46 minutter etter 1-0-scoringen hadde trønderne hatt én, fattig avslutning på mål. Etter 66 minutter var det derfor tendenser til pipekonsert fra flere av tribunene på Lerkendal.

Kanskje hjalp det, for fire minutter senere fikk Rosenborg en aller tiders mulighet til å gå opp i 2-1-ledelse. Alex Gersbach skrudde ballen fint mot Vilhjalmsson, som hadde lurt seg fint inn bak ryggen til Tromsøs Jostein Gundersen. RBK-målscoreren møtte ballen med hodet, men klarte ikke å overliste Jakob Karlstrøm i TIL-målet. Da fortvilte islendingen med ansiktet ned i gressmatta.

Samme mann fikk også en fjerde store mulighet ti minutter senere da Helland kom rundt på kant og fant Rosenborgs nummer ti umarkert foran mål. Stupheadingen til Vilhjalmsson holdt derimot ikke tilstrekkelig klasse og avslutningen gikk langt utenfor.

Tynn statistikk

Som om ikke mangel på sjanser og effektivitet var nok, skulle trønderne få nok en iskald bøtte med vann over hodet. Igjen var Åsen regissør og Åsens pasning til Sigurdarsson ble hamret inn til 1-2 fem minutter før full tid. Da snuoperasjonen var et faktum, begynte det som startet som et feststemt Lerkendal, å tømmes for mennesker.

Tilskuerne som gikk, gikk heller ikke glipp av stort. Klokken tikket fort for Tromsø, som i fellesskap med Haugesund, Hønefoss og Stabæk har ødelagt fire 16. mai-kvelder for Rosenborg siden 2011.

Tre seiere og fire tap på sju år.