Hevder Real Madrid kjøper 16-åring for 470 millioner

Saken oppdateres.

Ifølge flere medier, blant andre spanske Marca , har Real Madrid sikret seg det brasilianske stortalentet Vinicius Jr. fra Flamengo.

16-åringen har enda ikke fått plass på Flamengos A-lag, men stortalentet er blitt en snakkis langt uten for Brasils fotballmiljø.

Marca skriver at Barcelona hadde unggutten på blokken sin, men at hovedstadslaget var villig til å legge store penger på bordet for å unngå å havne i samme situasjon som da Neymar signerte for erkerivalen.

Real Madrid skal ha gitt 50 millioner euro, eller nærmere 470 millioner kroner for unggutten. Om man regner med utgifter til lønn og agenter betaler laget som denne uken kan sikre plassen i Champions League-finalen over 600 millioner kroner.

Det er en god slump med penger over utkjøpsklausulen den brasilianske klubben hadde satt. Den var på 30 millioner euro, eller 290 millioner kroner. Det tyder på at flere lag var med i budkrigen om talentets tjenester.

Ifølge Marca er alle parter blitt enige om overgangen, men på grunn av hans unge alder er ikke noen papirer signert enda. Planen er at Vinicius Junior skal spille for Flamengos A-lag til sommeren 2018.