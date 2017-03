Hjemmefansen mobbet Francis Koné i en halvtime. Så reddet han trolig livet til keeperen deres

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde for to uker siden, i kampen mellom Bohemians 1905 og FC Slovako i den øverste tsjekkiske divisjonen.

Ifølge The Guardian brukte Bohemians hjemmefans den første halvtimen på å lage apelyder mot spissen Francis Koné fra Togo. Koné jaget en håpløs ball langs høyresiden til FC Slovako. Han ble løpende bak forsvareren Daniel Krch, mens Bohemians keeper Martin Berkovec kom springende ut.

Kolliderte i stor hastighet

Keeperen headet ballen ut, men traff samtidig sin lagkamerat Krch i hodet med voldsom kraft. Begge Bohemianspillerene går rett i bakken, sammen med Koné.

– Jeg så at forsvareren beveget på seg, så jeg var ikke bekymret for han. Men keeperen lå helt stille på ryggen, og jeg kunne se det hvite i øynene hans. Øynene bare rullet rundt, og jeg skjønte at han enten var bevisstløs eller verre, sier Koné ifølge The Guardian.

TV-bildene viser at Francis bøyer seg ned over keeperen og plasserer en fot på brystet hans. Mens to av keeperens lagkamerater kommer styrtende til for å hjelpe, jobber Koné med å åpne munnen hans.

– Kjeven hans var bitt sammen, men jeg måtte være sikker på at han ikke hadde svelget tungen. Klokken tikket. Noen av lagkameratene hans hjalp til med å legge han i stabilt sideleie for å sikre luftveiene. Til slutt fikk jeg åpnet kjeven hans og fikk trukket ut tungen hans, sier Koné til The Guardian.

Både forsvarspilleren og keeperen ble kjørt til sykehus, og det skal stå bra til med begge. Berkovec la senere ut en melding på Facebook og takket spissen.

– Jeg vil takke Francis Koné for at han reagerte kjapt og reddet meg under dagens kamp. Jeg er takknemlig, og nok en gang «TAKK», skriver han

Har skjedd før

Koné har ingen medisinsk utdannelse, men sier at han har erfaring med samme hendelser fra før. Ifølge spissen er det den fjerde gangen at han har reddet livet til en lagkamerat eller motstander.

Da han spilte i Thailand skal en lagkamerat ha kollapset etter en hodeskade på et treningsstudio og svelget tungen. To ganger har det samme skjedd i Afrika.

– Det er rart. Når det skjedde første gang fortalte jeg ikke moren min for at jeg ikke ville skremme henne. Den andre gangen fortalte jeg det, og hun advarte meg om at det ville skje igjen, så jeg måtte være forsiktig, alltid være oppmerksom, og aldri spring unna når det skjer noe på banen, sier Koné til The Guardian.

Helsepersonell kom springende inn på banen, og kunne ta over behandlingen av både forsvarer og keeper. Berkovec kommer etter hvert til bevissthet. Etter kampen fikk Koné skryt av legen til Bohemians.

– Helsepersonellet ble vinket inn på banen av dommeren, og jeg er ikke Usain Bolt. Derfor var Konés handlinger nødvendige, sier Martin Vavra til The Guardian.

Plages med rasisme

Etter hendelsen fikk Kone applaus av det samme publikum som hadde mobbet han den første halvtimen. Han sier at rasisme er et stort problem i tsjekkisk fotball.

– Om du er afrikaner, en svart mann og spiller i et land som dette. Det er ikke det samme som å spille i Belgia eller Frankrike. Selv om ting bedrer seg er de ikke spesielt åpne, og derfor oppstår det rasisme. Når jeg er på banen, prøver jeg å ikke bry meg om det, men det er tøft. Rasisme gjør meg kvalm, sier han.

Han sier at han har fått beklagelser fra noen av hjemmesupporterne etter kampen.