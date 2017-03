Høgli om Bendtner: - En sinnssyk overgang

Saken oppdateres.

33-åringen fra Skånland skal selv tilbake til norsk fotball i sommer når han returnerer til TIL etter flere år i Europa. I fjor sommer spilte han lenge sammen med Nicklas Bendtner, da han var i sin moderklubb FC København for å spille seg i form igjen.

– Vi trente sammen en god stund da han lette etter klubb i fjor sommer. Det var et fint bekjentskap. Han er en fin type, et livlig bekjentskap og en humoristisk fyr, sier Tom Høgli til iTromsø.

- Kanskje den største

Høgli kaller det en sinnssyk overgang.

– Det er helt topp at vi får slike navn og profiler inn i norsk fotball. Dette trenger vi. Han har mange år igjen av karrieren, så at Rosenborg klarer å lande han nå, gjør det ekstra imponerende. Å få inn en stor utenlandsk profil som han, er intet annet enn imponerende, sier Høgli.

Som mener det er en av de største overgangene til norsk fotball noensinne.

– Det er vanskelig å si hvilken som er størst. Du hadde Eidur (Gudjohnsen, som gikk til Molde) som var en hakket meritert mer spiller, men det var mer for at skulle spille seg i form til EM for å få et mesterskap på tampen av karrieren. Bendtner er en god del yngre og har fortsatt mange gode år igjen, så jeg vet ikke helt hvilken som er størst.

- Vil score mye

Etter et mislykket opphold i Nottingham Forrest i engelsk championship prøver nå den 29 år gamle danske landslagsspilleren med fortid i Arsenal og Juventus, lykken i Rosenborg og norsk fotball.

– Han er en veldig seriøs fotballspiller. Jeg har et veldig positivt inntrykk av han.

Han er ikke i tvil om at Rosenborg vil passe bra for Bendtner.

– De var vel store favoritter uansett, men dette spisser det enda mer. Jeg tror Rosenborg og Bendtner vil passe som hånd i hanske. De er veldig flink til å komme seg rundt på kantene og flink til å komme til legg og der er han veldig god. Rosenborg-spissene scorer alltid mye, se bare på (Alexander) Söderlund, (Christian) Gytkjær og nå også Mush Bakenga i oppkjøringen som har scoret mye, så de blir farlig, sier Høgli.

Gamst: - Artig

Én mann i Eliteserien har betydelig bedre Premier League-CV enn Nicklas Bendtner. Morten Gamst Pedersen tror dansken kan gi Rosenborg et verdifullt løft.

– Det er artig det. Det er ingen tvil at han er en god spiller. Så er det kanskje til tider ting som har tatt fokus vekk fra det han er god på, kommenterer Morten Gamst Pedersen.

Tromsø-spilleren er den spilleren i Eliteserien som kanskje i størst grad kan sammenlignes med Bendtner i status:

Men Bendtner har spilt i både Premier League, Bundesliga og Serie A, så har «Gamsten» med sine 260 kamper og 34 scoringer i Premier League både flere kamper og mål der, enn dansken har i de tre toppligaene tilsammen.

Bendtner på sin side har 24 mål på 108 kamper for Arsenal i Premier League, mens det ble ni målløse kamper i Juventus. I Wolfsburg ble det tre nettkjenninger på 31 kamper.

Nå håper og tror «Gamsten» at 29-åringen kan få et etterlengtet løft på Lerkendal.

– Rosenborg er en fin plass å komme til. De er flink til å få folk i gang. Han har egenskaper som er langt høyere enn man er vant til i Eliteserien.

Nøkkel i Champions League?

TIL-spilleren mener dessuten at Bendtner fyller et behov på Lerkendal, og kan gi klubben det siste løftet tilbake til nivået hvor de var fast innslag for 10-15 år siden.

– Kanskje blir han tungen på vektskålen for at det blir Champions League, sier «Gamsten» og utdyper:

– Det vil bare hjelpe Rosenborg at han har internasjonal erfaring. De var litt tynn på den siste tredelen der i fjor og der har han bra pondus. Han er dessuten bedre teknisk enn man tror tross sin størrelse.

Han tror ikke Bendtner vil oppleve overgangen fra europeiske toppligaer til Rosenborg og norsk Eliteserien som voldsomt stor.

– Ikke når det Rosenborg han kommer til. Det er mer likt slikt det er internasjonalt. Overgangen er mindre enn den ville vært til for eksempel Tromsø. Men man får ikke noe gratis, understreker Gamst Pedersen.

- Vi har også profiler

TIL-trener Bård Flovik forteller at han ikke har nær kjennskap til Bendtners karriere, men at han har latt seg imponere av landslagsstatistikken hans med 74 kamper og 29 mål

- Det er morsomt for norsk eliteserie at vi får profilere som fenger oppmerksomheten. Jeg har ikke fulgt han, men han har en vanvittig CV på landslaget. Jeg gleder meg til å se den casen videre, sier Flovik.

Han påpeker samtidig at TIL har en profil som nettopp Morten Gamst Pedersen i klubben og at Tom Høgli er på vei tilbake i sommer.

- Man må ikke se seg blind på utlendinger, vi har også store profiler som har kommet hjem, kommenterer Bård Flovik.