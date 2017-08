Hoseth kan bli klar for eliteserieklubb i helgen

Hvorfor mener noen at vi må kureres, aborteres, ekskluderes og diskrimineres?

Saken oppdateres.

Det bekrefter Kristiansund Ballklubbs sportslige leder Kenneth André Leren overfor tk.no.

Den tidligere landslagsspilleren har bare blitt bedre og bedre. Hoseth selv er svært motivert for å bidra til at Nordmøre har et lag på øverste nivå også neste år.

– Jeg har nå trent hver dag i 1,5 måned. Først var jeg med Molde. Nå har jeg vært her i Kristiansund. Formen kjennes bra. For meg hadde det ikke vært aktuelt å gjøre dette hvis jeg følte jeg ikke hadde noe å bidra med, sier Hoseth, som dermed kan møte sin tidligere klubb Molde som Kristiansund-spiller i kvartfinalen i cupen på Aker stadion. Den spilles klokka 17.45 søndag 27. august.

– Magne er en knakende god spiller. Et fotballhode av rang. Men dette er toppidrett, og spørsmålet blir alltid når «nok er nok». At spilleren Magne Hoseth er god nok, er det liten tvil om. Om kroppen er god nok er en annen sak, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen for en drøy uke siden.

– Hva er sannsynligheten for at Hoseth blir Kristiansund-spiller?

– I fotball kan ting skje fort. Magne må først og fremst vise at kroppen holder, sier KBK-treneren.

Det kan det altså se ut til at Hoseth har fått vist på tilstrekkelig vis.

Overraskende retur

En retur til Eliteserien vil være rimelig sensasjonell, etter at Hoseths kontrakt med 2.-divisjonsklubben Notodden ble terminert tidligere i år.

– Det var nok riktig for begge parter å avslutte kontrakten. Men det er «no hard feelings» fra min side. Jeg håper at Notodden kan få en seiersrekke og at de kan være med og kjempe i toppen, sa han da.

– Betyr dette at du legger opp som spiller?

– Vi får vente og se, sa Hoseth tidligere i sommer.

Hoseth har foruten to perioder i Molde og et opphold i FC København også spilt i Vålerenga, Stabæk, Viking og Aalesund.