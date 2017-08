Hun skal løfte trøndersk jentefotball

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

Saken oppdateres.

Trøndersk fotball skal ha flere kvinnelige fotballspillere, fotballdommere, fotballtrenere og fotballedere. Det blir oppgaven til Ann-Iren Mørkved som er ansatt som kretsens første jentefotballutvikler.

– Det har vært mange ord og lite handling på vegne av jentefotballen. Ved at kretsen setter av penger til en slik stilling på budsjettet, viser de at de vil noe, sier Ann Iren Mørkved.

36-åringen har solid spillerbakgrunn med ei fortid i blant annet Trondheims-Ørn og Grand Bodø. Hun er utdannet lærer, har tatt topptrenerutdannelse ved NTNU og har vært en del av trenerteamet til kretslaget (J16). Akkurat nå har hun fødselspermisjon, men skal begynne i sin nye stilling med arbeidssted på Lerkendal i november/desember.

– Det blir utrolig spennende å starte opp i jobben, og jeg ser på det som en unik mulighet og utfordring. Det er utrolig mye bra som gjøres i klubbene og i kretsen fra før. Nå blir det spennende å møte folk for å finne ut hvor utfordringene ligger. Jeg gleder meg til å møte fotballfolk som vil det beste for jentefotballen, sier hun.

Følger etter Hordaland

– Vil du bli målt i jobben din på hvor mange toppspillere som utvikles i Trøndelag eller på hvor mange som spiller fotball?

– Jeg tror det henger sammen. For å få bedre spillere, må vi ha mange spillere. Ingen blir god alene, sier Mørkved.

Med ansettelsen av Mørkved, blir Trøndelag fotballkrets den andre kretsen i landet som ansetter en jentefotballutvikler. Hordaland har nylig gjort det samme.

– Vi er blant Europas beste når det gjelder deltakelse av jenter i fotballen, og ett av hovedsatsingsområdene for norsk fotball og i fotballforbundets handlingsplan for perioden 2016–2019 er utvikling av jente- og kvinnefotball. Økt og bedre aktivitet, flere spillere, flere kvinnelige trenere, ledere og dommere står sentralt i denne satsingen, sier Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets.

Ikke trigget av EM-fiasko

Saltvik avviser at stillingen kan sees i sammenheng med sommerens skuffende EM for kvinner der Norge gikk både poengløse og målløse ut av mesterskapet i Nederland.

– Vi har brukt ett år på definere stillingen, sier Saltvik som håper og tror at stillingen vil bli godt mottatt i fotballkretsen.

– Hva tenker du om at dere finner det nødvendig å dedikere en egen utvikler til å styrke jentefotballen?

– Man kan spørre seg om det er et paradoks eller en mulighet. Men vi ser at vi har nesten ingen kvinnelige topptrenere og at vi ikke har mange kvinner i stillinger som sportslig leder. Det er noe i den dimensjonen som vi ikke har løst godt nok. Denne stillingen er en mulighet til å ta dette på 110 prosent alvor, sier han og forteller at sju ansatte i kretsen jobber med utvikling.

Ble oppfordret til å søke

Fotballederen deler denne historien fra arbeidet med å besette stillingen:

– Det var få kvinner som søkte, og da jeg møtte Karen Espelund (tidligere generalsekretær i NFF, red.amn.), Hege Leirfall Ingebrigtsen (styreleder i Bodø/Glimt, red.anm.) og Ann-Iren Mørkved på en Rosenborg-kamp, ble hun klart oppfordret av dem til å søke. Det er noe med hvordan vi rekrutterer kvinner også, tror Saltvik.

– Kunne du ansatt en mann i stillingen?

– Ja. Det kunne vi ha gjort. Men med Ann-Iren på laget skal vi sammen med våre klubber gi jentefotballen et solid løft de neste årene. Vi skal bli flere og bedre, sier Jan-Roar Saltvik.