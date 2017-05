Hvem er tidenes Rosenborg-spiller? Dette mener dagens RBK-helter

Sjefen i US Marines: Værnes kan bli hovedbase i Europa

I forbindelse med Rosenborgs 100-årsjubileum har Adresseavisen satt seg ned og rangert klubbens 100 beste spillere gjennom alle tider. Denne våren har 90 av dem blitt presentert. De ti beste er leserne med på å rangere.

Derfor spurte vi om hvem dagens rosenborgere mener er størst av alle. Noen navn går naturligvis igjen. Ifølge Adresseavisens jurye er (i tilfeldig rekkefølge) Odd og Steffen Iversen der, sammen med Roar Strand, Erik Hoftun, Bent Skammelsrud, Ola By Rise, Ørjan Berg, Geir Karlsen, Sverre Brandhaug og Harald Martin Brattbakk.

– Jeg mener Roar Strand er den beste spilleren. Han er unik i Rosenborg-sammenheng. Det er ingen som har så mange kamper eller spilt så mange sesonger i Mesterligaen. Det er vanskelig å komme unna ham, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Og får støtte av trener Kåre Ingebrigtsen, som spilte sammen med Strand på slutten av 80- og begynnelsen på 90-tallet.

– Roar. Uten tvil. Kriteriene er jo med historie. Han har spilt flest kamper og var med på RBKs store periode. Ikke minst så var han fantastisk god i RBK, svarer Bruttern.

– Usikker på hvem jeg skal lande på

Styreleder Ivar Koteng er mer i tvil om hvem han skal velge. Meriterte Roar Strand med flest kamper, eller mannen som i to perioder banket inn spektakulære mål og skaffet seg et udødelig navn i Fotball-Norge. Ivers. Odd Iversen.

– Sånn følelsesmessig står det mellom to. Odd Iversen og Roar Strand. Jeg har vært litt usikker på hvem jeg skal lande på, sier Koteng.

Kaptein Mike Jensen sier mye klokt, men har kanskje minst å komme med av utvalget spillere vi spurte. Dansken signerte for Rosenborg vinteren 2013 og har dermed ikke spilt sammen med en eneste av de ti på lista.

– Det er klart at så lenge jeg har kjent Rosenborg, har Steffen Iversen og Roar Strand vært gode. Da jeg kom hit, fikk jeg jo kjennskap til klubben uten at jeg kan påstå at jeg har sett en fotballkamp eller Odd Iversen eller Erik Hoftun, sier Jensen.

Liker ikke FCK

Han husker derimot det – med Rosenborg-øyne – smertelige 1-0-tapet mot FC København i den siste kvalikrunden til Champions League høsten 2010. Fra TV-stolen irriterte Brøndby-spiller og kommende RBK-stjerne Jensen seg over Strands tverrliggertreff i sluttminuttene. Et mål som ville sikret trønderne plass i gruppespillet.

– Roar Strand hadde en kjempemulighet i den kampen, han traff tverrliggeren på slutten. Jeg husker den kampen tydelig, for det var ergerlig for oss i Brøndby at ikke FCK ble slått ut. Som Brøndby-supporter holder man alltid med to lag – oss selv og de FC København spiller mot, humrer Jensen.

– Jeg husker fra jeg var liten at det var et stort lag fra Norge i Champions League, uten at jeg så kampene deres, sier han.

Den frittalende høyrekanten fra Kyrksæterøra har naturligvis lest seg opp gjennom årene og husker de aller største kveldene i Champions League. Pål André Helland reflekterer kåringen fra flere sider.

– Hadde et høyere maksnivå

– Av dem som har tjent klubben mest, må det være Roar Strand. Han har prestert gjennom tre-fire tiår i klubben. Levert hele tiden, selv om det er flere enkeltspillere som har vist et høyere maksnivå. Det året John Carew var i klubben og kanskje Odd Iversen og Ørjan Berg på sitt beste. De hadde nok et høyere maksnivå, sier Helland.

– Erik Hoftun var også fantastisk god i mange år, så det er mange gode kandidater, sier han om sin assistenttrener og sambygding fra Hemne.

Til slutt er det mannen med flest kamper og flest seriegull som får Hellands stemme.

– Det er noe spesielt med Roar Strand. Det er en grunn til at det enda ikke er noen som har fått trøye nummer seks etter ham. Han får min stemme for den ambassadøren han var for klubben, sier 27-åringen.

– En nytelse å se på

Gjennom nord-norske TV-skjermer var det en annen på laget som lot seg imponere og inspirere av trøndersk suksess på 90-tallet. Eks-kaptein og forsvarsbauta Tore Reginiussen lot seg også imponere over en annen nordlending.

– Man kommer nesten ikke utenom at Roar Strand er den viktigste spilleren som har vært. Han har hatt en eventyrlig Rosenborg-karrière og er rosenborgeren over alle, sier altaværingen.

– Men det er klart, Ørjan Berg var en stor favoritt hos meg. Måten han dominerte i Champions League en periode, var en nytelse å se på. Han er også høyt oppe på min liste, det er Erik Hoftun også, fortsetter Reginiussen.

– Feil av meg å svare

Kanskje hadde dagens Rosenborg-lag spilt Champions League-gruppespill om ikke keeper André Hansen ble skadet i fjor sommer. Oslo-mannen blir viktig når kvaliken skal avgjøres i sommer – stemmen i Adresseavisens kåring er tydeligvis heller ikke bestemt.

– Jeg må nesten svare pass på det. Det blir litt feil fordi det er lett å bli fanget i nåtiden. Er så mange som har gjort mye bra for Rosenborg, uten at jeg kjenner til dem, så det blir feil av meg å svare noen navn. Ingen nevnt ingen glemt, sier Hansen.

– Jeg har så vidt tittet på boken, så jeg kjenner ikke godt nok til 90-tallet eller hva den eldre garde sto for. Men jeg har skjønt at det var en haug med gode spillere, fortsetter han.

