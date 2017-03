I Norge vet alle om endringen, men på denne offisielle siden florerer feilene

Saken oppdateres.

Søndag fortsetter det norske herrelandslaget VM-kvalifiseringen med en bortekamp mot Nord-Irland.

Mye har endret seg i de norske rekkene over vinteren - og siden 1–2-tapet for Tsjekkia i november. Lars Lagerbäck har tatt over roret, og midtbanespillerne Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey har gitt seg på landslaget.

Det europeiske fotballforbundet UEFA virker imidlertid ikke å være oppmerksom på endringene.

På siden for Nord-Irland-Norge-kampen, under overskriften «official squad list», er den norske troppen feil. Både Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey står for eksempel oppført, og ikke nok med det. Nederst på siden kan man lese at Norges trener stadig er Per-Mathias Høgmo.

Kan ha brukt Tsjekkia-troppen

Andre navn som har sneket seg inn i UEFas versjon av troppen er Haitam Aleesami, Stefan Strandberg, Martin Linnes, Vegard Forren, Ruben Yttergård Jenssen, Jo Inge Berget og Pål André Helland.

Aftenposten har kontaktet UEFAs medieavdeling for å oppklare feilen, men har foreløpig ikke fått svar.

En nærliggende forklaring til feilen er at UEFA har brukt troppen til Tsjekkia-kampen ved en feiltagelse.

Møtte pressen

Men dersom det skulle være noe tvil: Det er altså Lars Lagerbäck som skal lede Norge i kampen mot Nord-Irland.

Svensken møtte pressen tirsdag, foran kampen som kan gjøre Norges vei mot fotball-VM i Russland enda mer kronglete.

– Vi må fokusere veldig kortsiktig på det som kan gi oss tre poeng, sa Lagerbäck om forberedelsene da.

Her er Norges egentlige tropp til kampen mot Nord-Irland:

Målvakter: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Håskjold Nyland (Ingolstadt), André Hansen (Rosenborg)

Forsvar: Fredrik Semb Berge (Odd), Omar Elabdellaoui (Hull), Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg), Even Hovland (Nürnberg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Jonas Svensson (Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht. Braunschweig).

Midtbane: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (IFK Göteborg), Veton Berisha (Greuther Fürth), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Basel), Markus Henriksen* (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Anders Konradsen (Rosenborg), Håvard Nordtveit (West Ham)

Angrep: Adama Diomande (Hull), Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Joshua King (Bournemouth), Alexander Søderlund (St. Etienne).

*Markus Henriksen er fortsatt skadet og skal ikke spilte mot Nord-Irland.