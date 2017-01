I år kan norske TV-seere bli snytt for slike bilder: - Folk er veldig skuffet

Saken oppdateres.

– Det er trist, sier NRK-veteran Arne Scheie.

Interessen for engelsk fotball er stor i Norge. Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) kan fortelle at de har fått mange henvendelser fra frustrerte fotballtilhengere.

– Folk er veldig skuffet. FA-cupen er verdens største og eldste cupturnering, så det er mange som spør oss om hva som skjer med rettighetene, sier SBF-leder Trond Fuhre.

– Det handler om pris

Forrige sesong hadde TV 2 rettighetene til alt av engelsk fotball: Premier League, Championship, ligacupen samt FA-cupen. Denne sesongen overtok Discovery retten til å vise Championship og ligacupen.

Men FA-cupen er det altså ingen norske kanaler som har sikret seg. Og til helgen er det klart for 3. runde, der storlagene kommer inn.

Det handler selvsagt om penger.

– Vi vil gjerne sikre oss rettighetene til FA-cupen, og det har vi jobbet lenge for å få til. Det handler om pris, sier TV 2s rettighetssjef Bjørn Taalesen.

Fredag er første kamp i 3. runde. Da spilles kampen mellom West Ham og Manchester City.

– Det er fortsatt håp. Men det begynner å haste, sier Taalesen.

Discovery har ikke besvart våre henvendelser. Men i likhet med TV 2 er de trolig meget interessert i rettighetene. Og Discovery kom sent på banen da de sikret seg rettighetene til Championship og ligacupen også.

Når vi spør Viasat/MTG, kan heller ikke de love FA-cup til seerne.

– Vi har ikke rettighetene til FA-cupen nå, men vi vurderer alle interessante, ledige sportsrettigheter fortløpende, sier MTGs kommunikasjonssjef Line Vee Hanum.

Engelsk FA-cup, 3. runde Fredag : West Ham – Manchester C. 20.55. Lørdag (16.00): Manchester U. – Reading 13.30, Accrington Stanley – Luton, Barrow – Rochdale, Birmingham – Newcastle, Blackpool – Barnsley, Bolton – Crystal Palace, Brentford – Eastleigh, Brighton – MK Dons, Bristol C. – Fleetwood, Everton – Leicester, Huddersfield – Port Vale, Hull – Swansea, Ipswich – Lincoln, Millwall – Bournemouth, Norwich – Southampton, Queens Park Rangers – Blackburn, Rotherham – Oxford U.., Stoke – Wolverhampton, Sunderland – Burnley, Sutton – AFC Wimbledon, Watford – Burton, West Bromwich – Derby, Wigan – Nottingham Forest, Wycombe – Stourbridge, Preston – Arsenal 18.30. Søndag (16.00): Cardiff – Fulham 12.30, Liverpool – Plymouth 14.30, Chelsea – Peterborough, Middlesbrough – Sheffield W., Tottenham – Aston Villa 17.00. Mandag : Cambridge U. – Leeds 20.45.

Første finale i 1961

Arne Scheie synes det er vemodig å tenke at norske seere kan gå glipp av den tradisjonsrike FA-cupen.

– Den første FA-cupfinalen på NRK var i 1961 da Tottenham slo Leicester, sier kommentatorlegenden.

– Det er trist hvis ingen norske kanaler viser FA-cupen. Interessen er stor, og det er noe eget ved FA-cupen. Samtidig forstår jeg TV-selskapene. Det er jo et pengespørsmål, sier Scheie.

Trond Fuhre i Supporterunionen sier at de har forhørt seg med TV-selskapene, uten å ha fått noen signaler som tyder på at FA-cupen kommer på norske skjermer.

– Det er rart at dette ikke er på plass ennå. Fra mitt ståsted ser det stygt ut med tanke på helgens runde. Dette er en cup som er blitt vist på norsk fjernsyn i flere titalls år, og nordmenn elsker FA-cupen, sier Fuhre.