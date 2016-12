I fjor ble han hyllet. Nå har Alan Pardew fått sparken

Saken oppdateres.

Crystal Palace ligger rett over nedrykksstreken i Premier League, og nå har beslutningstagerne funnet ut at nok er nok. Alan Pardews tid i klubben er over.

I engelske medier nevnes Sam Allardyce som favoritt til å erstatte Pardew.

– Jeg vil gjøre det klart at vi er takknemlige for innsatsen Alan har lagt ned for klubben, både som manager og tidligere som spiller, sier Palaces styreformann Steve Parish til klubbens nettsted .

Laveste poengsnittet i 2016

Pardew kom til Crystal Palace i januar 2015. Klubben slet, men fikk et kraftig løft med Pardew ved roret. Også starten på forrige sesong var sterk, men etter nyttår sviktet resultatene i ligaen.

Ifølge statistikktjenesten Opta har Palace det laveste poengsnittet i kalenderåret 2016. Klubben har i denne perioden tapt hele 22 seriekamper. De ligger nå kun ett poeng foran nedrykksstreken.

Pardew ledet Crystal Palace til Fa Cup-finale sist sesong, der de tapte for Manchester United, og signerte en ny langtidskontrakt med klubben.

Takker for støtten

Nå er det imidlertid slutt. Trenerskiftet skjer rett før det hektiske juleprogrammet i Premier League.

– Jeg vil takke alle i Crystal Palace for deres fantastiske støtte. Spesielt vil jeg takke spillerne, som ga absolutt alt for meg. Personlig har jeg mange gode følelser for denne klubben, og jeg synes det er synd at min periode her nå er over, sier Pardew i en uttalelse.

