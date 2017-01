I kveld spilte to nordmenn for Heerenveen: - Martin Ødegaard visste ikke hvem jeg var

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld startet begge for Heerenveens annetlag i en treningskamp mot Jong Groningen på hjemmebane. Det endte med en 1-4-smell for laget fra skøytebyen og begge nordmennene ble tatt av 20 minutter ut i andre omgang.

– Vi hadde ballen mest, men klarte ikke sette sjansene. Vi brant en straffe på 0-0, mens jeg også hadde en stor sjanse før de scoret. Da vi ikke klarte å score, endte det dessverre med tap, oppsummerer Tørset Johnsen.

I en knapp uke har han altså vært lagkamerat med Martin Ødegaard, som tilsluttet seg Heerenveen-troppen på lån fra Real Madrid.

I likhet med Tørset Johnsen har han en kontrakt med nederlenderne ut våren 2018. Det er ikke bare i Norge det er hysteri rundt den talentfulle drammenseren. Også i Nederland har det vært mer trykk rundt Heerenveen etter overgangen.

– Snakker en del sammen

– Det har vært litt mer trykk på treningene og også på dagens kamp. Det bruker ikke være så mange folk og kikker på og det er vel på grunn av han at de kommer og ser på nå. Ellers har hverdagene vært de samme, forteller Tørset Johnsen på telefon fra Heerenveen.

Siden han ble hentet fra Rosenborg etter 2014-sesongen har det blitt flere og flere treninger med førstelaget. I januar har det blitt både treningsleir og A-lagsdebut for angrepsspilleren, som har fått god kontakt med Ødegaard når han har trent med seriefireren i nederlandsk toppfotball.

– Jeg er jo ikke på alle treningene, jeg er litt opp og ned fra annetlaget. Når jeg trener med førstelaget snakker vi sammen en del og tonen er god, sier han.

– Han sier det er dårligere baneforhold

– Han er en rolig gutt og veldig jordnær. Selv om han kommer fra Real Madrid, er han ikke overlegen, sier Tørset Johnsen.

– Hva snakker dere om?

– Det er bare vanlig garderobeprat – mest fotball. Jeg spurte han om forskjellene fra Real Madrid er. Han sier det bare er kaldere og litt dårligere baneforhold. Han syns vel det er greit her, sier han.

Selv om de begge er 1998-fødte unggutter som dro ut i samme alder, var Tiller-gutten et ukjent navn for Martin Ødegaard, som allerede i helgen fikk sin Heerenveen-debut i 2-0-seieren over Den Haag på hjemmebane.

– Han visste at det var en nordmann til her (i tillegg til Morten Thorsby), men ikke hvem jeg var, erkjenner Tørset Johnsen.

– Et helt annet nivå

Nå spørs det om det blir flere kamper sammen med Ødegaard, som sannsynligvis vil ha mer med førstelaget å gjøre utover våren. Alt tyder på at Tørset Johnsen skal spille annetlagets viktige bortekamp mot Den Haag i helga, men unggutten håper naturligvis at han vil fortsette å trene med førstelaget og Ødegaard slik han gjort den siste uka.

– Vi ser at han har et helt annet nivå på treningene, så det gjelder å få sett på det. Han var ikke så veldig involvert i oppbyggingen av angrepene (mot Groningen), men når han har ballen ser vi at han har noe ekstra. Han er en god spiller, sier Tørset Johnsen.