I kveld starter Champions League igjen. Dette tror ekspertene om runden.

Saken oppdateres.

Mens kjærligheten står i fokus for mange i dag, er det en helt annen kjærlighet som vekkes opp igjen for andre.

Tirsdag kveld starter verdens beste fotballturnering opp igjen etter over to måneders søvn. Nå er det 1/8-delsfinalene i Champions League som står for tur. Fire kamper sendes denne uken, og de resterende fire kampene i neste uke.

Tirsdag kveld tar Paris Saint Germain imot Barcelona, og Benfica ønsker Borussia Dortmund velkommen til Lisboa. Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio har ansvar for kampen mellom Benfica og Borrusia Dortmund.

– I dag er det viktig at kjærligheten er i fokus. Det er utrolig viktig dag for alle menn at de husker alt, for i dag at de får de frem sin største kjærlighet, til Champions League, sier Fjørtoft til Adresseavisen.

– Veldig gode på sitt beste

Om det fotballfaglige om kveldens kamper sier Fjørtoft følgende:

– Borussia Dortmund er veldig gode på sitt beste, som har vært flinke til å samle de største talentene i Europa. De har klart å spille det ut i Champions League, men i hjemlig serie har de slitt litt. Så derfor er det litt virvel rundt klubben. Benfica er en klubb som alltid er der. Men Dortmund har typene som kan score i Lisboa, som gjør at de kan få et fantastisk godt utgangspunkt før returkampene, sier Fjørtoft.

– PSG-laget har ikke helt klart å erstatte Zlatan, selv om Cavani scorer mye mål, men de er ikke så suverene som de har vært tidligere. Barcelona har jo «tres amigos» fremme, men så spørs det om de har de defensive kvalitetene som de trenger for å gå hele veien, sier Fjørtoft.

Han tror at vinneren av årets Champions League er spansk.

– Hvis vi skal se på lagene som har best balanse i laget er det Real Madrid som er litt bedre enn de andre. Selvsagt vil Barcelona med sin offensive kraft vil være en utfordrer og Bayern München som har klart å holde formen hele sesongen. Så det er de vanlige mistenkte, sier han.

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås har sett på alle kampene i 1/8-delsfinalene.

PSG – Barcelona – tirsdag 14. februar

Kanskje den kampen jeg gleder meg aller mest til. De møtes fortredje gang på fem sesonger. Jeg tror det går som det har gått de andre gangene, at Barcelona avanserer. Unai Emerys lag spiller alltid med voldsom intensitet, og PSG er gode nok til å gjøre det vanskelig for Barcelona. Fraværet av Thiago Silva svekker dem. Du kan kanskje stoppe en eller to av de offensive artistene til katalanerne, men du stopper ikke alle samtidig. Derfor går Barcelona videre.

Benfica – Dortmund – tirsdag 14. februar

Kaptein Luisao spiller sin kamp nummer 500 for Benfica. Rundt seg har han en herlig kombinasjon av fart, fysikk og ferdigheter. De er sterke på dødballer, har masse duellkraft og kontringsstyrke. Dortmund har vært litt for mye opp og ned i hjemlig liga, men scoret flest av alle i gruppespillet i CL. Aubameyang er gloheit på topp, men det er et minus at Götze er skadet. Jeg tror Dortmund går videre, men bare så vidt.

Bayern - Arsenal – onsdag 15. februar

Det er en bisarr form for stabilitet over Arsenal. De er blitt slått ut i åttendedelsfinalen de seks siste sesongene, to av dem nettopp mot Bayern. Bayern er stabile, og har 15 strake hjemmeseiere i CL. Det aller beste med Bayern for meg er at de har så mange vinneroppskrifter. De kan kontre, styre spillet, være kyniske, være artister. Arsenal har sin måte å spille på, nesten uansett. Til gjengjeld er den strålende, men jeg tror ikke det holder her.

Real Madrid – Napoli – onsdag 15. februar

Selv om dette er to store klubber er det enorm forskjell de siste årene. Real Madrid har vært i minst kvartfinale syv siste sesonger, mens Napoili kun spiller sin andre åttedelsfinale. Det er også stor forskjell i bredden i stallen. Real Madrid har verdensklasse også på benk, mens Napoli har defensiv struktur og noen gode individualister på topp. Dette vinner Madrid, selv om Napoli er krevende å bryte ned.

Leverkusen – Atletico – tirsdag 21. februar

Jeg har sett de siste kampene til Atletico, og tenkt samme tanke hver gang. Ser vi en slitasje, at den ekstremt fysisk krevende stilen begynner å kreve sitt av spillerne? Jeg synes ikke de er like intense i presset som på sitt beste, ikke like flinke til å plage motstander. Leverkusen tapte mot Atletico i åttedelsfinalen for to sesonger siden, og har røket i fire siste kamper på dette tidspunkt i turneringen. Selv om de var gode i gruppespillet tidvis har de ikke sett sterke ut i Bundesliga, der de har flere tap enn seiere! Atletico tar dette.

Manchester City – Monaco – tirsdag 21. februar

Engelske og franske klubber har møttes seks ganger i sluttspill i CL, franske klubber har vunnet samtlige! Monaco er den store positive overraskelsen i de store ligaene, og den klubben som har scoret flere med 107 mål i alle turneringer. Jeg så dem på Wembley mot Tottenham, og ble voldsomt imponert. Manchester City har offensiv kreft nok til å vinne kampene, spørsmålet er om de har defensiv stabilitet til å stå imot kontringer og innlegg. Dette er helt åpent, etter min mening.

Porto – Juventus – onsdag 22. februar

Porto er ubeseiret hjemme mot italienske lag i de seks siste kampene. De viser også strålende form i hjemlig liga, og har veldig mange spillere som er gode nok en mot en til å skape ubalanse og sjanser mot Juventus. De trenger de. Juventus har fortsatt det jeg mener er verdens beste defensive mur, med Buffon bak Barzagli, Chiellini og Bonucci. Juve vant alle tre bortekampene sine i gruppespillet, og er så stødige at jeg holder dem som favoritter til å avansere.

Sevilla – Leicester – onsdag 22. februar

Leicester er et mysterium, denne sesongen også. I PL har de vært skremmende svake, ikke minst på de tingene de var gode til i fjor, duellstyrke, struktur og kontringer. I CL har de imidlertid sett ut som de gjorde i fjor, og virker frigjorte og fulle av energi. Sevilla har imponert stort i La Liga, og de har en mye sterke stall enn mange tror. De har fysisk sterke spillere bakerst, veldig gode ballspillere sentralt og stor fart øverst. Dessuten har de en lur strateg i Jorge Sampaoli som trener. Sevilla tar dette.

Tror på outsider

The Sun har snakket med flere store fotballprofiler om hvem de tror står igjen som vinner av hele turneringen. Tidligere Newcastle-legende Alan Shearer tror vi får en italiensk vinner.

– Juventus har vunnet Serie A de siste fem årene, og er på god vei til sin sjette på rad. Det hadde vært enkelt å gå for Bayern eller et at de spanske gigantene, men jeg har en snikende følelse av at italienerne kan vinne det, sier han til The Sun.

Ian Wright, mest kjent for en lang karrière på topp for Arsenal, er ikke like kreativ i sitt valg av vinner.

– Det er ikke det mest originale valget, jeg vet, men når Barcelona er i form er de det beste laget, sier han til The Sun.