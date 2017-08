RBK-sjefen om Adegbenro-kjøpet: - Han er ikke hentet for at vi skal vinne Eliteserien

Rekdal om Rosenborgs pengebruk: - Det er fare for at vi får en kraftig RBK-dominans igjen

Sandberg mener han trenger to år til for å få ting på stell

Ingebrigtsen om Adegbenro-kjøpet: - Han er ikke hentet for at vi skal vinne Eliteserien

Saken oppdateres.

Det er offisielt etter at alle formaliteter falt på plass tirsdag ettermiddag.

Rundt klokken 16.30 ankom kantspilleren til Lerkendal etter å tatt flyet fra Sola flyplass - via Oslo - klokken 13.

På Værnes ble Rosenborgs nyervervelse plukket opp av trøndernes spillerkoordinator Harald Pedersen.

For en overgangssum på drøyt 10 millioner kroner, pluss to-tre millioner i klausuler, tilslutter angrepsstjernen seg serielederne etter å vært i Viking siden 2015.

Midt i Dagsrevyen ble så Adegbenro presentert som Rosenborg-spiller.

– Jeg har kommet til en klubb som har store ambisjoner. Jeg vet at det er tøff kamp om plassene. Jeg er her for å gjøre ting og å gjøre tilhengerne lykkelig, sa Adegbenro på pressekonferansen.

Fremtidig investering

Han har skrevet under på en fire og en halv år lang kontrakt og Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen gjorde det klart at dette var en investering for fremtiden.

– Vi henter ham for at ham ikke for å vinne Eliteserien, men for å bidra i vårt mål om å komme til gruppespill i Champions League eller Europa League, sa Ingebrigtsen som var svært fornøyd med å få spilleren med seg på laget.

Det var i forrige måned at Rosenborg tok kontakt med Viking. Sportssjef Stig Inge Bjørneby fortalte om noe krevende forhandlinger.

– Når vi henter ham til Rosenborg nå så er det i henhold til de ambisjonene vi har som klubb, sa Bjørnebye.

Bunnlaget Viking har ikke imponert denne sesongen, men Adegbenro har etterhvert fått flere og flere øyne på seg etter en fantastisk innsats.

Til slutt var det Rosenborg som stakk av med nigerianeren, dagen etter at de signerte Anders Trondsen fra Sarpsborg 08.

21 år gamle Adegbenro blir presentert på Rosenborgs pressekonferanse på Brakka klokken 19.15 tirsdag kveld.