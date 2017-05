Ingebrigtsen tvinges til å gjøre endringer på laget

Saken oppdateres.

Rosenborg imponerte med 2-1-seier i Sarpsborg sist. I kveld møter trønderne Brann på Lerkendal. Til den klassikeren må Kåre Ingebrigtsen gjøre minst én endring fra laget som slo serietoerne i Østfold.

Milan Jevtovics direkte røde kort for hans stygge takling på Tobias Heintz skaffet serberen to kampers karantene. Det vil også si at venstrekanten står over kommende lørdags bortekamp mot Stabæk. Inn for Jevtovic kommer matchvinneren fra Sarpsborg-kampen, Mushaga Bakenga.

Det blir første gang denne sesongen at "Mush" starter en seriekamp på Lerkendal, og den første siden laget slo Sandefjord 3-0 på bortbane i den andre serierunden.

Pål André Helland er også i startoppstillingen igjen, til tross for at han forlot banen i Sarpsborg med skade.

Ellers er laget det samme som sist: André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Mushaga Bakenga

Benken: Arild Østbø, Erlend Dahl Reitan, Jacob Rasmussen, Johan Lædre Bjørdal, Alex Gersbach, Marius Lundemo, Mathias Vilhjalmsson