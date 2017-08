Adegbenro-show sendte RBK til Europa: - Helt fantastisk

I fistel over politireformen

RBK- Ajax 3-2 (4-2): Først stanget Nicklas Bendter RBK til himmelen. Så, da alt så som tyngst ut, våknet jokeren Samuel Adegbenro. To ganger.

Nå venter seks nye Europa godbiter i høst – og 50 millioner kroner rett inn på RBK-kontoen.

- Jeg er veldig glad. Det er helt fantastisk, sa Adegbenro til Max etter kampen.

– Vi trengte bare ett mål. Vi måtte frem, for da ble de litt mer reservert, også kommer vi inn i det. Heldigvis er det vi som scorer det neste målet. Men det er klart det er ikke bra for hjertet, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, som var en strålende fornøyd mann etter kampen.

– I de kampene her er det små marginer som avgjør, du skal være dyktig, og du må ha litt flaks, også må du ha en jævla god keeper. I dag hadde vi litt av hvert, var dommen fra RBK-sjefen

81 minutter på Lerkendal torsdag kveld: Tida står stille. Ajax-stjernene hadde i løpet av ett fattig minutt snudd ekstase til fortvilelse, ved å score to ganger. Men RBK gir seg ikke. Ikke denne kvelden. Ikke på tørre møkka.

Samuel Adegbenro, som har vært på banen i et lite kvarter, har akkurat skaffet hjemmelaget corner. Ettertrykket etter corneren havner hos Yann-Erik de Lanlay, som slår innoverskrudd på bakre stolpe. Der er Adegbenro.

Akkurat som i Amsterdam.

2-2. RBK hadde snudd det igjen!

Det koker. Blant de 21.200 på tribunen. Ute på banen. Og nede hos RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Som om det ikke var nok: To minutter før full tid, etter en periode hvor Ajax-spillerne hadde jaget og jaget en ny, avgjørende scoring, var han der igjen: Nigerianeren driblet et par nederlendere langt ned i Lerkendal-gresset, og skjøt knallhardt langs det samme underlaget.

3-2. Game. Set. Match.

– Tredje målet er topp, topp klasse, sa Nicklas Bendtner etter kampen.

– Det er helt fantastisk. Vi gikk fra å være veldig glad, til å være trist, til å være veldig glad igjen. En god kamp av oss, og det er en veldig god følelse nå, sa Bendtner.

Og en stemning man knapt har opplevd på Lerkendal i klubbens 100-årige historie.

Berg- og -dalbane

Så var det da heller ikke så rart at det kokte både på banen og blant Lerkendal-publikummet denne kvelden. Det ble nemlig en følelsesmessig berg-og-dalbane-kamp av dimensjoner for alle som følger Rosenborg.

For etter fem intense minutter, hvor Ajax hadde skutt ut av startblokkene i jakten på scoringene de måtte ha, spiste RBK seg inn i kampen: Mike Jensen gjenvant baller og dro med seg resten, Birger Melling fant ut av lynkjappe Justin Kluivert på Ajax’ høyrekant. Og Nicklas Bendtner… Etter å ha tapt de to første hodeduellene var han i ferd med å bli banens store mann. Han var rolig med ball. Han roet medspillerne ned med ball. Og scoret, etter et mønsterangrep.

Rett før 25 minutter var spilt vant Mike Jensen ballen midt på egen halvdel, og sendte Anders Konradsen i vei på en ordentlig langtur inn i «dypet». Konradsen med en «ventepasning» tilbake til Jensen, før dansken fant vikarierende høyreback Fredrik Midtsjø. Stjørdalingen slo perfekt inn på bakre stolpe, og der sto Bendter. Iskaldt. Med hodet. 1-0.

Inn til pause fortsatte festen. På banen. Og på tribunen. Bendtner hadde vært halvnære å øke til 2-0, og RBK hadde plutselig god kontroll.

Det hadde de også da det sto nøyaktig 60 minutter på uret, selv om Ajax hadde presset de siste minuttene.

Younes og Schöne

I det 61. minutt, derimot.. Da var det stille.

Ajax trengte to mål for å snu opp ned på alt. Og det var nettopp det de fikk. I det 61. minutt.

Først da den tyske landslagsspilleren Amin Younes fikk stå altfor alene med Hansen og pirke inn 1-1 fra seks-syv meter.

Deretter da den danske landslagsmannen Lasse Schöne dukket opp på bakre stolpe og bredsidet inn det blytunge 2-1-målet i tomt bur.

Slo tilbake

Men i stedet for å bukke litt under etter baklengsmålet, som mot Celtic, maktet RBK å slå tilbake. Knallhardt. Som i Amsterdam kastet Bruttern inn Adegbenro, som har for vane å avgjøre kamper mot storlag.

Og denne gangen holdt det.

Helt inn.

Så hører det med til historien at Andre Hansen vartet opp med et par klasseredninger underveis i 2. omgang, og fortjener sin del av æren, han også. I likhet med Adegbenro. Med Bendtner. Og alle de andre.

Klokka 22.35 torsdag kveld kunne RBK-spillerne juble foran de trofaste i «Kjernen».

Fullt fortjent. Nå venter Europa.

For alvor.