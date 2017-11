Innbytterne forlenget opprykksdrømmen for Ranheim

«Tusen takk for at det er akkurat du som er hverdagshelten vår»

Saken oppdateres.

Ranheim – Sandnes Ulf: 1–0 (0–0):

Ranheim startet kampen best, og hadde ballen mest i en ganske sjansefattig første halvdel av første omgang. Først etter 25 minutter våknet matchen litt til liv.

Snytt for straffe

Og det med en situasjon hvor Ranheim ble snytt for straffespark. Mads Reginiussen gikk over ende i feltet etter å ha fått to strake armer knallhardt i ryggen. Men til tross for at dommer Trygve Kjensli sto godt plassert, vinket han spillet videre.

Brente kjempesjanse

Etter om lag halvtimen luftet stopper Daniel Kvande skuddfoten. Han sendte i vei en knallhard kule, men ballen gikk rett på keeper. Omgangens store mulighet kom minuttet etter. Spiss Michael Karlsen fikk lagt ned til Sondre Sørløkk. Men alene med keeper satte 20-åringen ballen midt i brystkassa på Ulf-keeper Sahlgren.

Gjestene var nærmest scoring ved Kristoffer Løkberg (!). Midtbaneterrieren var svært nær selvmål da han fikk hodet på et innlegg fra gjestene. Ballen gikk i en bue mot krysset, men en god Even Barli maktet akkurat å fiste ballen til corner.

Første målet vinner

Starten av andre omgang var omtrent like sjansefattig som starten av kampen, men med den forskjellen gjestene fra Sandnes var mer toneavgivende. Etter knappe timen fikk Kristoffer Løkberg muligheten på en retur etter dødball, men skuddet fra distanse strøk stolpen.

Oppgjøret lignet utover i andre omgang veldig på en kamp der det første målet ville avgjøre utfallet.

Etter timen kom Kim Riksvold inn for Andreas Rye, og drøye tjue minutter før full tid kom Mats Lillebo inn for Mikke Karlsen. Det ble heldige bytter for Ranheim.

Innbytterne avgjorde

Kvarteret før full tid, sendte nemlig Kim Riksvold gjennom Mads Lillebo med en smart header. Og alene med keeper, gjorde ikke spissinnbytteren feil. Lillebo rundet keeper, og satte sikkert inn 1–0.

Gjestene fra Sandnes Ulf presset på for en utligning i sluttminuttene, men Ranheim maktet å stå imot. Dermed lever håpet om eliteseriespill neste år videre for laget fra fjæra.

NB! På overtid ble Aslak Fonn Witry liggende nede i feltet etter en tøff duell. Backen ble liggende lenge, men kom seg heldigvis på beina igjen og forlot banen for egen maskin.