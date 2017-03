Internett reagerer på Bendtner-overgangen: - Gratulerer med gull

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner, eller «Lord Bendtner», som han populært kalles, ble til hele Norges store overraskelse klar for Rosenborg mandag kveld. Dansken har signert for tre år på Lerkendal. Det fikk flere norske fotballprofiler med seg.

John Arne Riise er tydelig overrasket, og skriver «som om ikke gullet var sikret fra før....».

Bendtner til @RBKfotball 🙄Som om gullet ikke var sikkert fra før..... — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) March 6, 2017

Flere andre norske fotballprofiler hyller signeringen. Glimt-profilen og tidligere RBK-ving, Trond Olsen gratulerer i likhet med John Arne Riise sin tidligere klubb med seriegullet allerede nå i mars, mens moldenseren Christian Gauseth og Jesper Mathisen gleder seg på vegne av hele Eliteserien.

Å der va @RBKfotball seriemester igjen. Gratulerer med gull og Bendtner! Ganske rått! — Trond Olsen (@Trondzki) March 6, 2017

DER, ble Eliteserien 2017 ti ganger mer interessant! WELCOME NICKLAS — Christian Gauseth (@gauseth) March 6, 2017

Jeg måtte sjekke kalenderen flere ganger. Det var ikke 1.april...



For en signering av RBK! Lord Bendtner til Eliteserien! Velkommen! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 6, 2017

Andre valgte en mer humoristisk vri på reaksjonene sine. En bruker skriver at mandagen virket som en episode av Paradise Hotel, hvor Vegar Forren sjekket ut av hotellet, mens Bendtner sjekket inn.

Brukeren «Glimtblogger» la ut et redigert bilde av dansken med en fortid fra blant annet Arsenal, Juventus og Wolfsburg i Bodø/Glimt-drakt og skriver at de gleder seg til å låne spissen i 2018, og refererer nok til de mange overgangene som har skjedd mellom de to klubbene.

Christian Gauseth følger opp sin første tweet, og skriver at utelivet i Trondheim gikk glipp av noen kroner når Forren ikke ble RBK-spiller, og leker med tanken av Bendtner og Forren på solsiden.

RBKedit Paradise Hotel: Forren har forsvunnet fra hotellet. Bendtner sjekker inn. — Njål Eivind Kleiven (@NKleiven) March 6, 2017

Bendtner klar for Rosenborg. Vi gleder oss til å låne han i 2018! #glimt pic.twitter.com/VsjfsW2n3X — Glimtblogger (@Glimtblogger) March 6, 2017

Mon tro hvor mange kroner utelivet i Trondheim gikk glipp av idet Forren røk? Forro og Bendtner, Solsiden ville aldri blitt det samme. — Christian Gauseth (@gauseth) March 6, 2017

Noen eliteserieklubber har også fått med seg sjokksigneringen, og Sarpsborg 08 bruker nyheten som en strategi for å få solgt sesongkort. Kristiansund BK skriver på sin Twitter at Bendtner skal få en tøff nøtt å knekke når han besøker dem, etter at Jesper Mathisen spør hvor motivert dansken er for å spille på Kristiansund Stadion.

Også det store nettstedet The Sport Bible har fått med seg overgangen, og dedikerer en artikkel med et ganske avslørende bilde til nyheten om at kulthelten har flyttet på seg.

@jespermathisen Kan melde om at det blir en tøff nøtt for Lord Bendtner. — Kristiansund BK (@KristiansundBK) March 6, 2017

1. mai klokka 19.00. Det er #Sarp08 mot #RBK . Det er Sigurd Rosted mot Nicklas Bendtner. Kjøp sesongkortet ditt her: https://t.co/EPV98hiFYv — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) March 6, 2017

Nicklas Bendtner has left Nottingham Forest and has a new club! https://t.co/vWQKp2FWcl pic.twitter.com/KbyzHqEQyc — TheSPORTbible (@TSBible) March 7, 2017

