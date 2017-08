Jarstein vil møte RBK i Europa: – Hadde vært veldig gøy

Her er en hyggelig nyhet for deg som savner sola

Saken oppdateres.

Torsdag spiller Rosenborg sesongens viktigste kamp, når Ajax kommer på besøk til Lerkendal.

Om man klarer å forvalte det strålende resultatet fra bortebane godt nok, vil minst seks kamper i Europa for trønderne denne høsten.

Det kan også bety et møte med flere gamle RBKere.

I Berlin sitter to gamle Rosenborg-spillere, og håper på at gamleklubben skal lykkes mot Ajax. Keeper Rune Jarstein sier i et intervju med Hertha Berlins nettsider, at han håper på et møte med gamleklubben.

– RBK var veldig gode

– Hvis vi er heldige, så møter vi Rosenborg, noe som hadde vært veldig gøy både for meg og Per Ciljan Skjelbred. Jeg så den første kampen mot Ajax, og da var RBK veldig gode, sier Jarstein til nettsiden.

Skiens-mannen spilte i Rosenborg fra 2008 til han ble solgt videre til Viking i 2010. Nå har han nettopp tatt fatt på sin fjerde sesong i tyske Hertha Berlin, som er direkte kvalifisert til Europa League etter å ha kommet på sjetteplass i Bundesliga forrige sesong.

– Jeg har fortsatt kontakt med et par som er i klubben, og kjenner flere som spiller der. Men går det ikke med en norsk klubb, så hadde en stor klubb fra Premier League vært et høydepunkt, sier Jarstein.

Trekningen av gruppene til denne sesongens europacuper foretas i Monaco fredag.

– Ting har sett bra ut

Siden Jarstein kom til Tyskland har han gått fra benkeslitertilværelse, til å bli kåret til Bundesligas beste keeper forrige sesong. Til helga er det stormøte med Borussia Dortmund som venter, før han reiser på landslagssamling med Norge.

– Det er nok nesten umulig for oss å kvalifisere oss for VM i 2018, men vi er fortsatt ekstremt motivert til de kommende kampene. Ting har sett bra ut etter at Lars Lagerbäck tok over, sier Jarstein.

Norge møter Aserbajdsjan og Tyskland i de to kommende kvalifiseringskampene. Der blir ikke Jarsteins lagkamerat Per Ciljan Skjelbred med. Han offentliggjorde tidligere i år at han ville gi seg på landslaget.