Jensen til dansk presse: - Bildet som ble skapt av Bendtner er helt feil

Jensen, som også er med i troppen til fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Polen, mener Bendtner den siste tiden har vist form som gjør ham høyaktuell for spill for hjemlandet.

– Akkurat nå er han i den beste formen han har vært i Rosenborg-tiden. Fysisk er han helt klar, for der manglet han kanskje litt i starten, men nå ser han skarp ut på alle måter, sier Jensen.

– Vi visste hele tiden at han er en «big game player». I de store kampene er han aller best. Det viste han mot Celtic og Ajax i Europa. Han var fantastisk i de kampene, så han er klar til spill på landslaget, tilføyer han.

Det vakte oppsikt da Bendtner i mars forlot Nottingham Forest til fordel for Rosenborg. Mike Jensen mener klubbkameraten nå er i ferd med å blomstre på Lerkendal.

– Han har erfaring fra aller høyeste nivå, det kan man merke, og det gjør han til en spiller man kan lene seg på. Det er bra for både laget og de unge spillerne, sier han – og tilføyer:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet av at han skal være egoistisk. Det er helt feil. Man kan se at han er like glad som alle andre når vi scorer eller vinner. Han er en lagspiller hos oss, og han vet at det bare er lagets suksess som teller. Spiller laget bra, så spiller også han bra.

Bendtner har gjort ni ligamål for RBK denne sesongen. Fem av målene har kommet på de seks siste kampene. (@NTB)