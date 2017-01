Jerv-keeper reiser på treningssamling med Rosenborg

Saken oppdateres.

Jerv-keeper Øyvind Knutsen (22) blir med Rosenborg til Gran Canaria på treningssamling.

Trønderne reiser til varmen for å lade opp til sesongen, og med på flyet blir altså Knutsen, som har hatt en stigende formkurve for Grimstad-laget de siste sesongene.

– Rosenborg tok kontakt

Rosenborg blir på Gran Canaria fra 11. til 25. januar.

– Rosenborg tok kontakt, da de trengte en ekstra keeper med til Gran Canaria i to uker nå, og det er jo vanskelig å takke nei til det, sier Knutsen til Jerv egne nettsider .

Både han og klubben hevder dog at det kun er snakk om et treningsopphold, og at det ikke er aktuelt med en overgang.

Jakter keeper

Samtidig blir Rosenborg linket til Sarpsborg 08--keeper Arild Østbø. Sarpsborg Arbeidersblad hevder at en overgang til Rosenborg skal være nært forestående.

Rosenborg trenger en andrekeeper bak André Hansen. Pavel Londak er solgt, Alexander Lund Hansen har lagt opp, og Adam Larsen Kwarasey har ikke lagt skjul på at han ønsker seg bort fra Lerkendal.

Men ifølge Jerv er det altså ikke Knutsen som blir RBK-keeper med det første.

– Dette vil være bra for Øyvinds videre utvikling. Nytt tempo og ny erfaring, som han vil vokse på. Først var det U-21 landslaget i høst, og nå denne muligheten. Så dette vil være positivt for oss som lag også, sier Jerv-trener Arne Sandstø.