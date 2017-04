John Arne Riise gjør comeback – i norsk 4.-divisjonsklubb

Saken oppdateres.

Rollon-trener Alexander von Løwensprung bekrefter at klubben har en «løs» avtale med den tidligere Liverpool-profilen om at han skal spille for klubben i 2017.

– John Arne har lyst å spille fotball, og i Rollon har vi lyst å ha med han. Vi får se hvor mye det blir, men John Arne har sagt at han ønsker å være med så ofte han har mulighet, sier Løwensprung.

I 4.-divisjonsklubben jubler man over at Riise ønsker å ikle seg klubbens drakt.

– John Arne Riise er den fotballspilleren fra Norge som har opplevd mest av alle. Bare det at han skal sitte i samme garderobe som en gjeng 4.-divisjonsspillere er stort, sier Løwensprung.

– Blir med så ofte han kan

Det er ingen tvil om at avtalen har kommet i stand via kjentfolk. Blant annet er Riises lilebror Bjørn Helge Riise sterkt engasjert i Sportsklubben Rollon. AaFK-kapteinen er trener for flere aldersbestemte lag.

– Slik jeg oppfatter det er det ingen «gimmick». John Arne ønsker å være med fordi han har lyst å spille fotball. Så får vi se hvor mange kamper og økter det blir gjennom sesongen, sier Løwensprung.

Selv om CV-en til Riise trumfer det meste i norsk fotball, er Rollon-treneren samtidig klar på at Riise ikke bare kan komme og gå som han vil i 4. divisjonsklubben.

– Vi skal ikke glemme at vi har 25 gutter som har trent gjennom hele vinteren for å blir klar for seriestarten. John Arne må bli en av gutta hos oss, sier Løwensprung.

Han frykter ikke at Riise skal stjele fokuset til klubben.

– Nei, herlighet. John Arne har vunnet Champions League og skjønner at dette er fotball på hobbybasis. Ut fra det blir han en kjempetilvekst for oss, sier Løwensprung.

NB: 4.-divisjonsklubben Rollon serieåpnet fredag med et skuffende 1–1-resultat hjemme mot Sykkylven.