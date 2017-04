John Arne Riise i full ordkrig: - Jeg er ingen Judas, men det er KrF

Saken oppdateres.

Selskapene - som John Arne Riises Betsson - skal også forbys å reklamere på norske nettsider og TV-kanaler, ifølge forslaget som kommer i forbindelse med at Stortinget skal behandle spillpolitikken i vår.

I en Dagbladet-saklanger KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold ut mot idrettskjendiser som lar seg sponse av selskapene.

- Jeg kan ikke forstå hvordan noen som har trent på baner betalt av tippemidler kan gjøre slikt, sa han til avisa.

Nå slår John Arne Riise hardt tilbake:

- Jeg oppfatter at KrF blander horeri og signingsferd. De inviterer alle til sengs for å oppnå politisk mynt, det minner mer om hva Judas bedrev fremfor Jesus, sier Riise til Dagbladet, og legger til at fotballklubben han spilte på som 17-åring - altså Aalesund - tjente et høyt tosifret millionbeløp da han begynte å spille i Monaco.

- Tjener penger på asken av brente penger

KrF er torsdag samlet til landsmøte i Trondheim. Simon Molvær Grimstad fra Ålesund benyttet taletiden sin på landsmøtet til å ta til motmæle mot Riise.

- Han og flere norske kjendiser fyller lommene med asken av brente penger på lykkespill, sier Molvær Grimstad.

- Det finnes 120.000 mennesker som er risikospillere eller spillavhengige. Bak dette tallet er mange familier i oppløsning, med sosiale problemer og vanskelige livssituasjoner.

Det finnes også mange unge som sliter med spillavhengighet og gjeld, fortsetter han.

- Spørsmålet til myndighetene er hvordan disse klarer å få tak i pengene. Hvordan kan man signe opp til disse krediggkortene. Hvis John Arne Riise ønsker å gjøre noe nobelt burde han heller bli ambassadør for spillavhengige i Norge.