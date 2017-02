Juniortreneren legger press på stortalentet som forbløffet Bruttern: – Jeg forventer at han drar lasset

Saken oppdateres.

– Når du er med på A-laget og trener og viser deg frem, så er det naturlig at du skal være med og dra lasset når du spiller juniorfotball igjen.

Dette sier Roger Naustan om Erik Botheim før dagens kamp på SalMar-banen. Treneren sier til adressa.no at han stiller med så godt som toppet mannskap.

Hou Sæter er uaktuell

– John Hou Sæter er skadet, så han stiller ikke. Ellers har vi et slagkraftig lag som skal gi Basel kamp, sier Naustan.

– Vil Hou Sæter bli savnet?

– Vi har meget god dekning på midtbanen, så det vil nok ikke bli et så stort savn. Hou Sæter har ikke spilt en kamp med oss på svært lenge, forteller RBK G19-treneren.

Han sikter til at unggutten har vært på utlån til Ranheim det siste halvåret, og at han nå er skadet. Men Naustan er ikke sikker på hva som feiler Hou Sæter:

– Han er i alle fall ikke helt frisk, og uaktuell til kampen.

Dermed legger Naustan press på stortalentet Erik Botheim (17) før sveitserne kommer på besøk:

Forbløffet Bruttern

– Han lukter på A-laget og presterer på trening der. Jeg forventer at han kommer til å dra lasset i dag, det er helt naturlig, forteller RBK G19-sjefen.

Spisstalentet kom til Rosenborg i fjor sommer, og allerede nå har han begynt å prege treningene for A-laget. På Gran Canaria ble Kåre Ingebrigtsen helt forbløffet da han så hvor god Botheim var.

– Han har vært klart bedre enn vi trodde før vi dro på treningsleir. Det har vært litt «oi» og fantastisk spennende. Utrolig artig, sa Bruttern til adressa.no tidligere i vinter.

Ellers kan Roger Naustan fortelle at Sivert Solli spiller for RBK G19 i dag selv om han egentlig er utlånt til Elverum.

– Sollis utlånsavtale er ordnet slik at han kan komme hjem til oss å spille Europa cup-kamper på juniornivå, selv om han er Elverums eiendom for øyeblikket, sier Naustan.

Trønderen er positiv, men også litt bekymret for hva de kommer til å møte i kveld:

– Basel er et godt lag, men det som er kjipt for oss er at de er midt i sesong nå, mens vi er i oppkjøring. Det kan gjøre et utslag, mener Naustan.

Fikk bank av Ajax

I forrige uke dro Rosenborgs juniorlag ned til Amsterdam og spilte treningskamp mot Ajax for å få matching inn mot Basel-kampen. Det gikk mildt sagt ikke så bra:

– Vi ble rett og slett «eid» av Ajax. Jeg har aldri vært med på å få til så lite med dette laget som den kampen. De scoret fire mål på 20 minutter før pause, og da var det fullstendig kjørt, sier RBK-treneren om treningskampen.

Likevel tror han på en opptur mot Basel:

– Sveitserne er nok et par knepp ned fra Ajax i kvalitet, men ungdomsfotball er uforutsigbart. Det er ikke ofte at lagene spiller konkret for å få et resultat, men det gjør begge lagene i kveld.

I kveld er det vinn eller forsvinn. Vinneren går videre til åttedelsfinale hvor man potensielt kan møte Barcelona og Paris Saint-Germain.