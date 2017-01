Kantspiller klar for Rosenborg: – En god løsning

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen skrev torsdag, kjenner Rosenborg et behov for å flere alternativer på kanten frem til Yann-Erik de Lanlay er klar etter sommerpausen en gang.

– En god løsning

Svaret på det behovet heter Milan Jevtovic.

– Det sier seg vel litt selv. Vi har en langvarig skade på en god vingspiller. Da er det en god løsning å få inn en spiller som beviselig holder god eliteseriekvalitet, og vel så det. Vi ønsker å ha solid dekning og variasjonsmuligheter.

Jevtovic hadde interessante prestasjoner i Tippeligaen sist, og er helt klart en som vi kan bruke. Da det dukket opp en mulighet i Tyrkia benyttet vi oss av den, sier sportslig leder i RBK Stig Inge Bjørnebye, som også innrømmer at Jevtovic var en spiller de fulgte mens han spilte for Bodø/Glimt.

Jevtovic på plass fredag

Adresseavisen skrev fredag at RBK ville presentere to nye spillere i løpet av kort tid, og erfarte at det var Sarpsborg 08-keeper Arild Østbø som var den andre ved siden av stopperen Jacob Rasmussen.

Slik var det ikke. Milan Jevtovic var til stede i kulissene på Brakka allerede fredag, samtidig som Jacob Rasmussen ble presentert. Men den endelige avtalen med Antalyaspor og spilleren kom først på plass lørdag, og dermed drøyde offentliggjøringen. Kantspilleren blir med Rosenborg når laget setter seg på flyet til Gran Canaria i neste uke.

Venter med ny keeper

I øyeblikket er det usikkert hva som skjer med keeperplassen i RBK. Adam Larsen Kwarasey har vært tydelig på at han ikke ønsker seg en tilværelse som annetvalg bak André Hansen i RBK. Men samtidig har en ryggskade ført til at Kwarasey har måtte trekke seg fra Afrikamesterskapet.

Dermed er han heller ikke veldig kurant salgsvare i øyeblikket. Slik Adresseavisen forstår det, ønsker RBK en avklaring rundt hans situasjon før de eventuelt henter inn en ny keeper.