Kjendissupporterne: Hanne Sørvaag om sitt verste Viking-minne: - Vi var så flaue at vi holdt på å dø

Vi har snakket med kjente personer som holder med hver sine klubber i Eliteserien.

I saken nedenfor har vi tatt for oss lagene Viking, Odd, Vålerenga, Sogndal, Sandefjord og Lillestrøm.

Lurer du på hvilke lag Håvard Lilleheie, Stian Blipp, Johan Remen Evensen, Pål Trulsen, og Åge Sten Nilsen holder med. Les mer her ?

Også kjendissupporterne Sven Erik Bystrøm, Sandra Borch, Frode Alnæs, Arill Riise og Tete Lidbom er alle forvetningsfulle før årets eliteseriesesong.

Mimir Kristjansson, Viking

Hva er ditt beste minne med Viking?

Det er utvilsomt da Viking slo Brann 5–0 i siste serierunde i 2006. Viking hadde kjempet mot nedrykk, mens Brann lå på sølvplass. Før kampen trodde vi det kunne stå om målforskjell. Så dukket den magiske nigerianeren Peter Ijeh opp og scoret fire (og et halvt) mål. Herlig!

Og hva er ditt verste minne?

Det er semifinaletapet for Sarpsborg 08 for to sesonger siden. Vi hadde slått Molde overbevisende hjemme, fotballfeberen herjet endelig i Stavanger, billettene var nærmest bestilt til Ullevål, og så var vi bare helt elendige. Den kvelden druknet jeg i Fernet.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Det må bli Rosenborg. Det den klubben gjorde mot meg på 90- og tidlig 2000-tall, det føles nesten som et overgrep. Og alle gangene jeg husker at vi kunne slått dem, kanskje burde slått dem, men så dukket de likevel opp mot slutten og ødela alt. Det er bare helt jævlig.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg tror Viking kommer et sted mellom 3. og 8. plass, trolig nærmere 8. enn 3. Vi har en liten tropp, men Samuel Adegbenro har vært i storform i oppkjøringen og med litt tur kan vi gjøre det godt. Og så er jeg spent på spissen Kwesi Appiah, som er på lån fra Crystal Palace.

Hanne Sørvaag, Viking

Hva er ditt beste minne med Viking?

Mitt beste minne er en hjemmekamp sommeren 98,- uten at jeg helt husker hvem det var mot. Jeg bodde rett ved gamle Viking stadion og fikk med meg både trening og kamper. Vi var en gjeng som satt og tok noen øl på verandaen i strålende sol, også gikk det ene målet etter det andre inn til vill jubel på stadion, og vi heia med. Det var ingen tvil om hvem som vant!

Og hva er ditt verste minne?

Min verste, eller flaueste minne er fra omtrent samme tiden. I naboleiligheten hadde Viking nye spillere boende i perioder. Så var det en gang da mamma skulle sjekke om det var naboen som snakket i mobil fordi det slo ut på tv'en vår. Så hun lente seg over verandagjerdet, og der satt Magnus Svensson naken og snakket i telefonen. Vi var så flaue at vi holdt på å dø!

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Jeg har personlig en liten torn i siden til Lillestrøm, fordi jeg stilte opp i en Røde Kors-kampanje for rent vann, og noen av samarbeidspartnerne var Elkjøp og Lillestrøm, og før jeg visste ordet av det, sto jeg i en Lillestrøm t-skjorte på et sponsorarrangement og ble tatt bilde av. Det føltes bare så feil, og noen Lillestrøm-fans var veldige på å gni det inn. Jeg har veldig strenge regler på det nå, det er kun Viking t-skjorter her.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg har alltid troen på laget i mitt hjerte, det var en som sa at det var som Viking mot Chelsea da jeg vant «Skal Vi Danse» finalen mot Ben Adams, og ingen trodde jeg skulle vinne. Aldri undervurder en ekte viking!

Sarah Natasha Melbye, Odd

Hva er ditt beste minne med Odd?

Cupfinalen 2000 mot Viking. Erik Holtan som den store helten da han reddet skudd fra … tror det var Berre. rett før slutt. Og bildet av Erik Pedersen som hoppet rundt i bare en tangatruse etter seieren er et bilde det (dessverre) er umulig å få ut av hodet. Jeg hadde ikke stemme på flere dager.

Og hva er ditt verste minne?

Kvalikkampene 2007. Var på stadion og så gutta tape 0–1 for Bodø/Glimt hjemme. Foran bortekampen levde fortsatt håpet om å berge plassen, men det ble tap og nedrykk til 1. divisjon. Det ble noen nervepirrende timer foran TV-skjermen, og relativt dårlig stemning i stua da dommeren blåste av kampen.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

I mange år var det Bodø/Glimt etter at en av spillerne (skal ikke nevne navn) der hadde ekstremt ufin og usportslig oppførsel under en av de nevnte kvalikkampene. Flyttet ballen når dommeren snudde ryggen til, og ertet opp oss på tribunen ved å ikke legge skjul på hva han drev med. Synd å dra med hele laget på grunn av én spillers oppførsel, men sånt fester seg i et Odd-hjerte. Det har gått litt over. Men ikke helt.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Det blir topp 3.

Petter Nome, Vålerenga

Hva er ditt beste minne med Vålerenga?

I 1997 rykket vi opp fra en gjesteopptreden i 1. divisjon og toppet sesongen med cupfinalegull etter 4–2 over Godset. Jeg satt i VIF-styret og var med spillerne på stagediving fra scenen på Rockefeller. Ekstatisk. Kvartfinalen i Europacupen mot Chelsea på Stamford Bridge i 1999 var også et minne for livet. Ikke fordi vi tapte 3-0, men fordi Klanen var i storslag under hele kampen og ga et show London aldri hadde sett maken til.

Og hva er ditt verste minne med VIF?

Nedrykket etter gjørmekampen mot Sogndal i 2000. Det førte til bitter indre strid i klubben, og børsakrobatene tok styringen.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Må jeg velge mellom RBK og LSK? Vil heller si hvilke jeg misliker minst: Strømsgodset fordi Drammen er en kul by, og Sogndal fordi de får veldig mye ut av små ressurser.

Hvordan tror du det går med VIF i årets sesong?

Tror på fjerdeplass og håper på litt mer.

Olav Stedje, Sogndal

Hva er ditt beste minne med Sogndal?

Det må være cupfinalen i 1976. At Sogndal kom seg til cupfinalen var stort, de var vel i 3. divisjon det året. Jeg var så heldig å få billett til den finalen. (Sogndal tapte finalen 1–2 mot Brann)

Og hva er ditt verste minne med Sogndal?

Jeg er ikke slik at jeg graver meg ned om de rykker ned. Vi er vant til at de rykker litt opp og ned. Vi er forberedt på at slike ting skjer i en liten klubb. Vi koser oss godt når det går bra.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

– Nei, det er i grunnen ikke det. Jeg synes de fleste motstanderlag og supportere som kommer hit er hyggelig, så jeg kan ikke si at det er noe lag som utmerker seg.

Hvordan tror du det går med VIF i årets sesong?

– Det har vel ikke gått så forferdelig bra i vinter. Jeg ser at deler av hovedstadspressen tipper de på 13. plass, så det betyr at de akkurat klarer seg. Så vi får håpe de får rett.

Åse Kleveland, Lillestrøm

Hva er ditt beste minne med LSK?

Vi lillestrømlinger, som var tenåringer på slutten av 1960- og starten av 70-tallet, hadde en stor helt: Tom Lund. Stjerna. Han var en av oss, scoret rundt 150 mål, og var selvsagt Norges beste fotballspiller. Folk heiste flagg på verandaen i blokkene langs veien til Åråsen stadion når det var hjemmekamp i «flisbyen». Da LSK rykket opp i 1974 sto hele Lillestrøm på hodet. Vi var så stolte av Tommy og laget vårt!

Og hva er ditt verste minne med LSK?

2008 var vårt «annus horribilis». LSK ble norgesmestere 2007, var tippet som gullkandidater i 2008, men unngikk med et skrik nedrykk. Hvilken nedtur!

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

LSK og Vålerenga har elsket å hate hverandre helt tilbake i urtiden. Dette handler tradisjonelt om møtet mellom byen og landet – VIF-fansen kaller oss «bønder». At Lillestrøm i dag er en moderne, attraktiv by har ikke endret språkbruken. Personlig ser jeg ingen grunn til å mislike noe lag som helst. Men når spillet er som mest intensivt, krysser jeg selvsagt alt jeg har for at mitt lag skal triumfere.

Hvordan tror du det går med LSK i årets sesong?

Med to nye klubbsanger og Arne Erlandsen tilbake som trener, tror jeg på et løft for LSK. Arne er vår mann, har i mange perioder vært en viktig spiller og trener, og kjenner fansen og klubben ut og inn. LSK feirer 100-årsjubileum i år, og det vil være en sterk boost for laget. Men de aller største forventningene har jeg til LSK damer. De siste fem årene har de vunnet serien tre ganger og cupen to. Med redusert økonomi, spillersalg og skuffende sluttresultat, ble 2016 en nedtur. Men LSK damer har masse vilje og tæl.

Erik Solbakken, Sandefjord

1. Hva er ditt beste minne som Sandefjord-supporter?

– Da vi smått sensasjonelt banket Rosenborg i semifinalen i cupen for noen år tilbake. 5–2 på Lerkendal lever vi fortsatt på. Jeg husker Olav Zanetti scoret to ganger, noe som i utgangspunktet er og blir naturstridig.

2. Hva er ditt verste minne?

Som den jojo-klubben vi er blir en jo vant til nedrykk. Så jeg vil si at den påfølgende cupfinalen mot Fredrikstad var en gedigen skuffelse. 0–3 og knapt en målsjanse.

3. Har du er motstanderlag du misliker, og hvorfor?

– Det er vel knapt nok et lag som hverken frykter eller hater Sandefjord. Så da er det vanskelig å mislike tilbake. Men siden Dag-Eilev Fagermo stadig ypper til bråk velger jeg å svare Odd.

4. Hvordan tror du det går for Sandefjord i år?

– Jeg tipper vi leder serien etter tre runder, så tar det fullstendig av i hvalfangerbyen, helt til vi så vidt berger plassen i høst. Men så vinner vi heldigvis cupfinalen.