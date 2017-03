Kjendissupporterne: Stian Blipp tror Brann «vinner hele sjiten i år»

Saken oppdateres.

Vi har snakket med kjente personer som holder med hver sine klubber i Eliteserien.

I saken nedenfor har vi tatt for oss lagene Strømsgodset, Molde, Sarpsborg, Stabæk og Brann

Stian Blipp, Brann

Hva er ditt beste minne med Brann?

Det må uten tvil være da Brann vant serien i 2007. Jeg husker folkefesten i Bergen. Galemathias er et ord jeg vil bruke på tilstandene. Rett og slett fantastisk. Et annet godt minne var da Brann spilte mot Manchester United på Brann Stadion. Jeg er jo fan av begge!

Og det verste?

Da vi tapte cupfinalen i 2011 mot Aalesund. Forbannede Barrantes!

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

I utgangspunktet har jeg ikke noe sånn utpreget hat-lag, men jeg har erfart at en nemesis er godt for temperaturen og spenningen. Med det sagt, så er RBK det klassiske nemesis-laget. Da vi vant 6–3 i Trondheim, samtidig som jeg bodde i Trondheim, så spradet jeg rundt i byen og spurte om folk kunne 3-gangen. De begynte da med å si «3 ... 6 ...» før jeg stoppet dem og sa "Det holder det".

Hva tror du om sesongen for ditt lag?

Det kan virke som om nedrykket fungerte som en trampoline, de dalte ned for så å sprette opp igjen. Ikke bare spratt de opp igjen, men gjorde noen ganske stilige triks på veien. Forhåpentligvis er vi fremdeles i svevet i oppadgående retning. Som bergenser så kan jeg ikke annet enn å ha den gode gamle urokkelige troen på at Brann vinner hele sjiten i år. Selvfølgelig!

Johan Remen Evensen, Molde Fotballklubb

Hva er ditt beste minne med Molde Fotballklubb?

Mitt beste minne må være den siste kampen til Ole Gunnar Solskjær på Gamle Molde stadion i 1996. Jeg sto på tribunen hvor han kastet opp drakten sin etter kampen, og fikk nesten tak i den.

Og hva er ditt verste minne?

Det er vel noen kamper hvor vi har tapt mot Rosenborg.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Jeg prioriterer å heie på mitt eget lag i stedet for å mislike andre.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg er evig optimist, så jeg tror at vi gjør det bedre enn i fjor. I fjor synes jeg vi solgte oss bort, men i år ser det ut som de har bedre kontroll, og jeg liker tanken på Solskjær som manager og Dempsey som trener. Så jeg velger å si at vi går for gull.

Pål Trulsen, Stabæk

Hva er ditt beste minne med Stabæk?

Jeg har to sterke minner. 1: 6–2 seier over Vålerengen hjemme i siste kampen i 2008-sesongen. 2: Seieren over Lillestrøm hjemme i samme sesong hvor vi rundspilte LSK etter alle noter. Lille Riise fikk rødt kort midt i første omgang etter å ha blitt rundlurt av Allan så mange ganger at han fikk to raske gule kort, og høydepunktet var da Rösler ikke engang gikk inn i garderoben i pausen men ble sittende i spillerboksen med hodet i hendene hele pausen.

Og hva er ditt verste minne?

Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

LSK, de har alltid vært et lite sympatisk lag.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Det blir nok en kamp for å overleve. Vi har for mange unge og uerfarne spillere.

Håvard Lilleheie, Strømsgodset

Hva er ditt beste minne med Strømsgodset?

Jeg har to som må nevnes. Det første er cupfinalen i 1991, da vi slo Rosenborg. Jeg var veldig ung, men det var magisk. Vi slo overmakten 3-2, og Odd Johnsen beseglet sin legendestatus (scoret to mål). Det andre er selvsagt seriegullet i 2013 og den siste kampen mot Haugesund (4-0).

Og hva er ditt verste minne?

Nedrykkskampen mot Start i 1999. Espen Johnsen var en levende vegg i Start-målet og spilte sitt livs kamp. Det som var helt tullete var at vi skulle «safe» med Jostein Flo som midtstopper i returkampen. Han måtte jo selvsagt ha spilt på topp.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Nå er det jo Vålerenga, uten tvil, på grunn av Deila og Espeseth. Kampene mot dem blir de mest emosjonelle. Vi hadde et sterkt bånd med Deila. Alle tenkte at han måtte gripe sjansen han fikk i Celtic. Men at han skulle gå fra Celtic til Vålerenga?

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Det er ikke så mange som gjør det, men jeg tror på medalje. Vi har et solid mannskap med stort sett god dekning over det hele. Skullerud tror jeg er en bra mann for klubben. Vi blir et mer krevende lag å møte, tror jeg.

Åge Sten Nilsen, Sarpsborg

Hva er ditt beste minne med Sarpsborg?

Da Sarpsborg 08 vant over erkerivalen FFK i Tippeliga-kvaliken i 2009. Fra å ha blitt sett på som «lillebror» og omtalt som «smurfelaget» var brått Sarpsborg 08 Østfolds fotballkonger.

Og ditt verste minne?

Cupfinalen mot Rosenborg i 2015 var både det verste og et av de beste minnene. Verst fordi vi hadde så enorm selvtillit, med et levende håp om å overraske hele Norge, men vi levde ikke på noen måte opp til forventningene. Best, fordi lille Sarpsborg 08 vant tross alt sølvet mot Goliat.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Heldigvis et lag som ikke er med i årets Eliteserie, FFK, siden jeg er sarping bosatt i Fredrikstad. Med et bein i hver by, og som låtskriver for FFK’s «Ingen Kødder Med Fredrikstad» (2005) og Sarpsborg 08s «Sammen Er Vi Blå» (2008) og «Kriger For Sarpsborg» (2015) er det rett og slett vanskelig følelsesmessig når de to lagene møter hverandre. Men hjertet mitt er blått.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

I år kommer Sarpsborg 08 til å hevde seg helt i toppen, og jeg tør vedde på en topp 4-plassering.

Svend René Nygaard, Sarpsborg

Hva er ditt beste minne med Sarpsborg?

6. november 2009 vant Sarpsborg 2–0 i Fredrikstad og sendte Fredrikstad ned en divisjon. Rammen rundt var helt spesiell med 12.000 tilskuere. Martin Wiig scoret begge målene, og det var en fantastisk kveld. Cupfinale er også stort, men den kvelden er det beste minnet. Den novemberkvelden var vel egentlig starten på Sarpsborgs opptur.

Og hva er ditt verste minne?

Nedrykk er alltid tung, og nedrykket i 2011 var en tung kamel å svelge. Det er helt naturlig.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

I dagens eliteserie er det Rosenborg. Det skal aldri gå imot RBK, de er så enøyde der oppe. RBK er den klubben som irriterer meg mest, på grunn av selvgodheten.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg tror at Sarpsborg vil gjøre en veldig god sesong. VG har dem på 5. plass, og det er realistisk. Sarpsborg blir nok tatt på alvor fra dag én, men jeg har troen på en god sesong. Bredden i stallen er god, selv om vi i mine øyne kanskje mangler en spiss.