Klassisk Liverpool-drakt i jubileumsåret

New Balance - og før det Warrior - har aldri gjort de store sprellene med førstedrakten siden de tok over som leverandør for Liverpool, men denne gang tas effektene helt ned - med fin effekt.

Halsen med den enkle røde stripen er en direkte henvisning til draktene fra tidlig 80-tall, da Liverpool kanskje hadde sine mest suksessrike år.

De tynne stripene, denne gang i rødt, henspiller også på 80-tallet, mens den litt mørkere rødfargen får eldre supportere til å nikke gjenkjennende.

I det hele tatt: En vellykket og klassisk Liverpool-drakt, men likevel ikke så veldig nyskapende. Så gjenstår det å se om kvaliteten på laget matcher drakten. Jeg tipper at drakten vil vise seg bedre enn laget, og at den vil gjøre en god figur når Liverpool ryker ut av Europaligaen i november.

Oppmerksomheten rundt den nye drakten var for øvrig såpass stor at lokalavisen Liverpool Echo kjørte eget livestudio om lanseringen .

Fire Liverpool-personligheter overrasket supportere med den nye drakten:

