Knallhard Jesper Mathisen: – Det er slik Lagerbäck absolutt ikke vil se

Saken oppdateres.

Den tidligere stopperkjempen Jesper Mathisen er nådeløs i sin dom av det norske forsvarsspillet mot Makedonia (0-2).

TV 2-eksperten trodde knapt det han så da Goran Pandev ordnet 1-0 til vertene like før pause i lørdagens oppgjør.

– Det er stryk. Det er slike ting Lagerbäck absolutt ikke vil se. Det er ting han kommer til å være knallhard på under videoanalyse av denne kampen. Jonas Svensson må sette tøffere press, løpet blir ikke fulgt av Ole Selnæs, mens jeg synes Gustav Valsvik burde vært nærmere motspiller da Pandev kom inn i 16-meteren. Det var ikke bare én spiller som hadde skyld i målet, men det var flere dårlige norske involveringer. Det er ikke sånn vi skal opptre. En ting er når vi møter de beste i verden. Da blir du straffet, men når du også blir straffet mot Makedonia, så skjønner alle at de feilene må bort om vi skal til noe sluttspill, sier den tidligere Start-spilleren.

Det elendige forsvarsspillet kom bare dagen etter at Sverige holdt unna til 1-0-seier mot selveste Italia.

– Det er alarmerende å slippe inn den type mål. Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer. Det er igjen spørsmål om vi har spillere som er gode nok til å spille på denne måten, sier TV 2s landslagsekspert.

Trøbbel uten Berge

Lars Lagerbäck har fått noe fasong på Norge, men det er fortsatt mye å jobbe med for den svenske sluttspillgarantisten

– Er norsk fotball dårligere enn hva Lagerbäck trodde?

– Det tror jeg. Jeg tror han er litt overrasket over hvor svakt det egentlig står til med norsk fotball, men vi skal ikke glemme at det har vært bedring de siste kampene. Jeg tror Lagerbäck kan få dette laget til et sluttspill, men det er fortsatt en lang vei å gå. De månedene framover blir viktige, og ikke minst må spillerne spille kamper jevnlig. I dag hadde vi en sentral midtbane uten Sander Berge som ikke fungerte i det hele tatt. Det henger sammen med at Ole Selnæs ikke har spilt så mye i Frankrike den siste tiden. Han ser tydelig rusten ut og er unormalt upresis, lyder Mathisens oppsummering.

En rekke forfall gjorde imidlertid at Norge stilte med et svekket mannskap i Skopje lørdag.

– Det bærer dette laget preg av, men det er uansett et steg tilbake etter oppturen i oktober.

Tror spissduo er ferdig

Mathisen er tydelig på at Martin Ødegaard hører hjemme i A-landslagstroppen framover.

– Martin bør være med videre. Ikke på bakgrunn av det han viser her, men på bakgrunn av det han har i seg. Han skal bidra mot enkelte typer motstand og i enkelte kamper. Han hadde en stor sjanse og fikk der vist hva han kan. Han drar seg vakkert forbi sin oppasser på førstetouch og sender av gårde en avslutning som går i stolpen. Utenom det blir det noen involveringer, men han setter aldri sitt preg på matchen. Vi vet hva han kan. Det handler bare om å få satt ham opp i de situasjonene. Det vil han få mer av når han spiller på et norsk lag som fungerer.

Mathisen tror derimot at Pål Alexander Kirkevold og Ola Kamara forsvinner ut når Norge stiller fulltallig.

– De har vanskelige arbeidsvilkår, men jeg synes ingen av dem viser seg fram. Jeg tviler på at noen av de to er med når Norge har alle sine beste spisser friske, sier Mathisen.

Norge avslutter landslagsåret mot Slovakia tirsdag.